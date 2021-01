Buldrende boligmarked på Vestegnen

- 2020 har været et rekordår på boligmarkedet på trods af corona - eller måske på grund af det. I hvert fald er det populært at købe hus og plads uden for de store byer. Der er bare mange, der ikke vil bo i hovedstaden, men som gerne vil bevare kontakten med den. Det gør husene på Vestegnen attraktive. Og så er der fortsat også en prisforskel på mellem 12.000 og 20.000 kroner per kvadratmeter i forhold til København. Køber man et hus på 100 kvadratmeter, er det en forskel på mellem 1,2 og 2 millioner kroner. For nogle købere er det den forskel, der er afgørende for, at de overhovedet kan låne pengene til at købe huset, siger Birgit Daetz.