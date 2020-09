Bubber præsenterer fantastisk artisteri

Publikum kan blandt andet opleve bugtaleren Peter Nørgaard - kendt fra tv-programmet Danmark har Talent. Her blev hans eminente evner som bugtaler, sanger og showmand i den grad udstillet, og det var ikke den store overraskelse, at han nåede helt til finalen. Siden har han blandt andet optrådt i Las Vegas.

Latter og gakkede løjer skal der også til, hvilket gøglerne i Det Flyvende Kuffertcirkus er garant for. De har i en årrække bragt latter rundt i hele landet, men viser også fantastiske jonglerings- og balanceevner med et smil på læben.