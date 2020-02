Vestegnens Politi har nu anholdt tre unge mænd, der er mistænkt for et overfald på Albertslund Station fredag den 14. februar. Foto: Kim Matthai Leland

Brutalt overfald på station: Nu er tre fængslet

Vestegnen - 21. februar 2020 kl. 11:27 Af Peter Erlitz

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede fredag formiddag en 16-årig mand varetægtsfængslet, mistænkt for at have deltaget i et groft overfald på en 17-årig ung mand på Albertslund Station fredag aften den 14. februar.

Den 16-årige blev varetægtsfængslet i foreløbig 11 dage. Han nægter sig skyldig.

Med varetægtsfængslingen er tre unge mænd nu varetægtsfængslet, mistænkt for at have deltaget i overfaldet. En 17-årig ung mand blev anholdt natten til søndag den 16. februar og varetægtsfængslet senere samme dag. Mandag aften den 17. februar meldte en 15-årig ung mand sig selv til Vestegnens Politi, og han blev varetægtsfængslet tirsdag.

På grund af de mistænktes alder, sker varetægtsfængslingen i surrogat på en lukket ungdomsinstitution.

Alle tre unge mænd er fra lokalområdet.

Alle tre grundlovsforhør i Retten i Glostrup har fundet sted for lukkede døre, og derfor kendes de nærmere omstændigheder og forklaringer ikke.

Overfaldet fandt sted kort før klokken 22 fredag aften den 14. februar, og gik ud over en 17-årig ung mand fra Taastrup, der sammen med sin søster havde taget S-toget fra Taastrup til Albertslund for at handle i kiosken på stationen, idet der ikke er en tilsvarende kiosk på Taastrup Station.

Det 17-årige offer er stærkt mærket efter overfaldet, både fysisk og psykisk, ligesom overfaldet har skabt utryghed hos flere i lokalområdet.

Vestegnens Politi har tidligere vurderet, at det var en gruppe på seks-otte unge, som stod bag overfaldet på den 17-årige, men det ligger på nuværende tidspunkt ikke helt fast.

Den 17-årige blev sparket og slået, og blev også forsøgt skubbet ned på skinnerne. Han forsøgte at flygte væk fra overfaldet, men en gerningsmand spændte ben for ham så han faldt.

Vestegnens Politi er fortsat i gang med efterforskningen for at finde frem til de øvrige gerningsmænd. Efterforskerne har blandt andet sikret tekniske beviser i sagen.

Vestegnens Politi har desuden fået henvendelser fra borgere med oplysninger, men hører fortsat gerne fra vidner og andre, som måtte have overværet episoden eller i øvrigt har viden om sagen. Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.