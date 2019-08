Man kan aflevere den brugte skoletaske hos Arnold Busck i Rødovre Centrum og dermed støtte Red Barnets arbejde for, at børn trives på nettet.

Brugte skoletasker hjælper børn

Vestegnen - 01. august 2019 kl. 06:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arnold Busck i Rødovre Centrum og Red Barnet samler igen i år brugte skoletasker ind. Salget af skoletaskerne er blandt andet med til at støtte Red Barnets arbejde med at bekæmpe digitale krænkelser og mobning på nettet.

Hos boghandlerkæden Arnold Busck kan man for tredje år i træk aflevere brugte skoletasker, som derefter sælges i Red Barnets børnegenbrugsbutikker. Pengene fra salget af de indsamlede tasker går i år blandt andet til Red Barnets arbejde for at sikre, at børn trives på nettet.

Sidste år blev der hos Arnold Busck i Rødovre Centrum indleveret 125 skoletasker i forbindelse med kampagnen, og man håber på et endnu højere antal i år.

Man kan fra i dag aflevere sin brugte skoletaske i Arnold Busck Rødovre, som giver tasken videre til en af Red Barnets 20 børnegenbrugsbutikker. I Red Barnets butikker kan familier, der ikke har råd eller overskud til at investere i de nyeste skoletasker, købe en af de brugte tasker til en rimelig pris og samtidig støtte Red Barnets arbejde.

Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, glæder sig over, at Arnold Busck igen i år har valgt at indsamle skoletasker til fordel for Red Barnets arbejde.

- Børn i skolealderen lever i en digital verden. De har altid deres klassekammerater med på en mobil i lommen, og det giver masser af muligheder. Men der er desværre også skyggesider af unges brug af internettet, og mobning, deling af krænkende billeder, og udelukkelse af fællesskaber sker alt for tit. Derfor er jeg glad for, at vi for tredje sommer i træk samarbejder med Arnold Busck om at indsamle skoletasker, som vi kan sælge i vores butikker. Det bidrager til vores arbejde med at sikre, at børn og unge trives bedre på nettet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Det kræver ikke kun en skoletaske, men også blyanter, blyantspidser, viskelæder og lineal, hvis man skal være klar til skolestart. Men der er heldigvis hjælp at hente. For hver taske, der indleveres, vil firmaet Beckmann donere et spritnyt penalhus fyldt med alt det, man som skolebarn har brug for. Man får derfor et Beckmann-penalhus med i købet, når man køber en brugt skoletaske i en af Red Barnets genbrugsbutikker.

Man kan aflevere brugte skoletasker hos Arnold Busck i Rødovre Centrum til og med mandag den 9. september, og taskerne med Beckmanns penalhuse vil løbende kunne købes i en af Red Barnets genbrugsbutikker.