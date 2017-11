Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om et hjemmerøveri i Hvidovre.

Brugte peberspray mod beboer: Efterlyser vidner til hjemmerøveri

Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om et indbrud i Hvidovre, der udviklede sig til et hjemmerøveri. Gerningsmændene brugte blandt andet peberspray for at slippe væk.