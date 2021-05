Brugte kampsport-teknik i overfald

Også Østre Landsret har i en voldssag fra Glostrup lagt vægt på, at gerningsmanden har dyrket kampsport på højt niveau, og derfor havde kendskab til, hvordan man kan påføre skade på en anden person. Foto: Katrine Wied

Vestegnen - 23. maj 2021 kl. 18:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 17-årig ung mand fik i Østre Landsret nedsat sin straf for et umotiveret og uprovokeret overfald. Retten lagde dog vægt på, at han havde dyrket kampsport på højt niveau.

Når der skal dømmes i en voldssag, så er det en skærpende omstændighed, hvis gerningsmanden har dyrket kampsport på højt niveau, og derfor i særlig grad er i stand til at påføre skade på en anden person.

Det viser domme fra først Retten i Glostrup, og nu Østre Landsret.

Overfaldet skete en nat i juni 2020. Unge havde festet i et grønt område, og det endte med, at Vestegnens Politi dukkede op på stedet og lukkede ned for festen. De unge var omkring klokken 01.30 på vej væk, da der i området ved Glostrup Station opstod uoverensstemmelser mellem to mindre grupper af unge.

En 16-årig ung mand ville forsvare en pige fra »sin« gruppe mod at blive generet. Det resulterede i et voldsomt overfald, hvor han blev udsat for knæspark, slag og spark. Overfaldet var så voldsomt, at den 16-årige brækkede næsen og kæben, og måtte behandles på hospitalet.

Efterforskningen af sagen hos Vestegnens Politi førte til, at flere unge relativ kort tid efter blev sigtet for overfaldet. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste efterfølgende tiltale mod fire unge for at have deltaget i overfaldet. I Retten i Glostrup blev to af dem frikendt, mens to 17-årige unge mænd blev dømt.

Erfaring med kampsport Den ene af de 17-årige blev idømt 60 dages fængsel - hvoraf de 40 dage blev gjort betinget. Denne 17-årige blev dømt for at have slået ud efter og skubbet til en kammerat til den 16-årige, for at holde ham fra at komme den 16-årige til undsætning. Denne 17-årige deltog ikke aktivt i overfaldet på den 16-årige.

Den anden 17-årige blev idømt fem måneders fængsel - han skulle afsone de 50 dage, mens resten blev gjort betinget. Det var ham, der aktivt stod bag volden mod den 16-årige.

Retten i Glostrup lagde vægt på, at denne 17-årige havde dyrket kampsport på højt niveau, og at han i særlig grad var i stand til at påføre skade på andre. Retten karakteriserede i øvrigt overfaldet som umotiveret og uprovokeret.

Inden denne sag havde de to 17-årige ikke været i konflikt med loven.

Den ene af de to 17-årige modtog dommen, mens den af de to 17-årige, som blev idømt fem måneders fængsel, ankede strafudmålingen til Østre Landsret, som nu har behandlet sagen.

Østre Landsret har nedsat straffen til fire måneders betinget fængsel, med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Sender et signal Østre Landsret har dog - ligesom Retten i Glostrup - lagt vægt på, at den 17-årige har dyrket kampsport på højt niveau, og derfor havde kendskab til, hvordan man kan påføre skade på en anden person.

Med dommene har både Retten i Glostrup og Østre Landsret sendt et klart signal til personer, som dyrker kampsport, om mulige konsekvenser, hvis man anvender sin erfaring i kampsport til at overfalde andre.