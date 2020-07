En 36-årig mand har fået syv måneders ubetinget fængsel for et butiksrøveri, som Retten i Glostrup mente var corona-relateret.

Brugte corona som trussel: Skærpet straf for butiksrøveri

En 36-årig mand har fået en dom på syv måneders ubetinget fængsel for et butiksrøveri i Ishøj.

At straffen blev så høj skyldtes, at den 36-årige under røveriet truede med corona og spyttede efter en butiksmedarbejder.

Røveriet fandt sted i begyndelsen af juni mod et supermarked på Ishøj Strandvej. Den 36-årige havde stjålet varer fra supermarkedet, og en butiksansat forsøgte at stoppe ham. I første omgang prøvede gerningsmanden at komme væk ved at kaste planter mod medarbejderen. Efterfølgende truede han med corona og spyttede efter butiksmedarbejderen. Det endte dog med, at den 36-årige blev anholdt af Vestegnens Politi og varetægtsfængslet.