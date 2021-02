Bruger 533.000 liter beton i gangtunnel

Hovedstadens Letbane er fortsat i gang med arbejdet omkring gangtunnelen mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej - under jorden på tværs af Nordre Ringvej. Her bliver den eksisterende gangtunnel forlænget ind mod hospitalet, så der i fremtiden bliver plads til letbanen på Nordre Ringvej og den kommende station, som bliver placeret lige ved siden af tunnelen ud for Rigshospitalet Glostrup.