Brug weekenden på en dagstur i naturen

Naturstyrelsen har samlet en liste over længere vandreruter igennem hele eller dele af statens naturområder. Alle har det tilfælles, at de kan nås en kort køretur fra hovedstaden med enten bil, cykel eller offentlig transport og byder på et væld af varieret natur langs stierne.

Blandt forslagene er der to ture på Vestegnen, som man bør gå, hvis man vil opleve, hvad egnen har at byde på.

Mellem Avedøre og Utterslev Mose strækker Vestvolden sig, som et næsten 15 kilometer langt lige militært voldanlæg. Anlægget er fredet, men åbent for offentligheden og byder på et væld af spændende oplevelser og det er nemt at finde vej.