Se billedserie Hassan Bashir fra Brøndby Strand fik sit stik af Søren Brostrøm.

Brostrøm stak Hassan i Brøndby Strand

Vestegnen - 17. juni 2021 kl. 14:33 Kontakt redaktionen

Brøndby Strand er udpeget af myndighederne til at huse et lokalt vaccinationstilbud, der skal få flere til at tage imod vaccine. Søren Brostrøm lagde i den forbindelse vejen forbi Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand, hvor han selv gav et par borgere deres første vaccinestik.

Som en af de første kommuner i landet tilbyder Brøndby borgere vaccination tæt på deres hjem. Det særlige tilbud løb af stablen i går, onsdag den 16. juni, og fortsætter i dag, torsdag den 17. juni, og er målrettet borgere i Brøndby Strand, hvor vaccinetilslutningen ligger lavere end landsgennemsnittet. Her har op mod 25 procent ikke reageret på deres invitation til vaccination.

Onsdag den 16. juni kom direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på besøg i Kulturhuset Brønden, det lokale kulturhus i Brøndby Strand, der danner rammen om det lokale vaccinationstilbud. Her hilste han blandt andet på borgmester Kent Magelund og formand for social- og sundhedsudvalget Per Jensen.

I alt blev cirka 100 borgere vaccineret mod corona på indsatsens første dag i Kulturhuset Brønden. Søren Brostrøm stod selv for at give tre borgere deres første vaccinationsstik.

En af de borgere, der fik deres stik af Søren Brostrøm, var 34-årige Hassan Bashir fra Brøndby Strand. Han har aldrig rigtig været i tvivl om, at han ville tage imod vaccinationen, men var glad for det lokale tilbud i kulturhuset, der gjorde det nemt at få gjort.

- Vi er jo blevet vaccineret siden, vi var små, så selvfølgelig skal vi også have denne vaccine. Mine forældre er også vaccineret mod corona. Og så er det jo billetten til en mere normal hverdag, hvor vi kan gå på restaurant og rejse igen. Det glæder jeg mig til, sagde Hassan Bashir.

- Vacciner er vores vej videre ud af pandemien, så jeg er glad for lokale indsatser som det her i Brøndby Strand, så flere nemt kan blive vaccineret. Alle kan blive syge af coronavirus og alle kan smitte andre, så det er vigtigt, at flest mulige vaccineres. Og vaccinerne er meget sikre og meget effektive, lød det fra Søren Brostrøm under hans besøg i Brøndby.

Efter vaccinationerne havde direktøren for Sundhedsstyrelsen også tid til en snak med Syed Buhakri, repræsentant for det pakistanske miljø og Bo Mouritzen, sekretariatsleder i Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand.

Vaccinationen i dag, torsdag den 17. juni, foregår i den store sal i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand, fra klokken 14-20.

Tilbuddet er for Brøndby-borgere over 18 år, og det er ikke nødvendigt med tidsbestilling. Man skal bare huske sit sundhedskort. Bliver man vaccineret i dag, skal man kunne få andet stik den 21. juli (uge 29).