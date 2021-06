Der oprettes nu et lokalt vaccinationstilbud i Brøndby Strand. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Brostrøm kommer: Her skal flere vaccineres

Vestegnen - 14. juni 2021

Som en af de første kommuner i landet tilbyder Brøndby borgere vaccination tæt på deres hjem. Tilbuddet løber af stablen onsdag den 16. og torsdag den 17. juni og er målrettet borgere i Brøndby Strand, hvor vaccinetilslutningen ligger lavere end landsgennemsnittet.

I Brøndby Strand har 17,7 procent af borgerne ikke reageret på deres invitation til vaccination mod corona. Dermed ligger området lidt under landsgennemsnittet, når det gælder tilslutningen til vaccine mod corona.

Derfor er sognet udpeget af Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden til at huse et lokalt vaccinationstilbud, der skal få flere til at tage imod vaccine. Det sker som et led i indsatsen »Lighed i vaccination«, der skal imødegå nogle af de barrierer, der kan være for at blive vaccineret.

Det betyder, at borgere i Brøndby Strand fra 40 år og op kan blive vaccineret i Kulturhuset Brønden den 16. og 17. juni kl. 14-20.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, vil besøge det lokale vaccinationstilbud i Brøndby Strand onsdag den 16. juni kl. 18. Han vil give et par borgere deres vaccinationsstik og tale med lokale politikere og lokale repræsentanter om arbejdet med at udligne ulighed i sundhed i Brøndby Strand.

Et lokalt stik Brøndby Kommune ringer rundt til borgere i den relevante aldersgruppe i Brøndby Strand, som har en vaccineinvitation, de ikke har reageret på efter to uger.

- Vi er glade for at vi via et hurtigt og godt samarbejde med myndighederne nu kan tilbyde borgere i Brøndby Strand Sogn et lokalt vaccinationstilbud, så vi får en høj vaccinationstilslutning. Vi ved, at det praktiske med blandt andet tidsbestilling og NemId er en barriere for nogle borgere og ved at tilbyde dem, at de kan kigge forbi det lokale kulturhus og få deres stik, er det vores håb, at vi får flere vaccineret, siger Per Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune ringer rundt til mere end 900 borgere i Brøndby Strand, som endnu ikke har fået booket en vaccinationstid. Man håber, at 2-300 på den måde vil blive vaccineret i det lokale tilbud.

Drop-in vaccination Ud over de målrettede invitationer, så er der også et antal vacciner i et drop in-spor.

Her er der mulighed for, at borgere i Brøndby - der ellers ikke vil få booket tid til vaccination og som er over 40 år - uden tidsbestilling og forudgående aftale kan kigge forbi Kulturhuset Brønden. Her vil de blive tilbudt vaccination forudsat, at de opfylder kriterierne og at der stadig er vacciner tilbage.

- Vi ved fra de indsatser, vi har haft med at forebygge smitte lokalt, at kommunernes samarbejde med lokale netværk, teststeder og boligforeninger har spillet en stor rolle. De erfaringer tager vi nu videre i vaccinationsindsatsen, hvor vi også kan se en ulighed i, hvem der bliver vaccineret. Vi tror på, at en lokal indsats gør en stor forskel, fordi afstand og tidsbestilling for eksempel ikke bliver en barriere for at blive vaccineret, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Vaccinerne til den særlige indsats kommer fra Region Hovedstaden, der ud over at drive ni vaccinationscentre, også har stor erfaring med lokale og målrettede indsatser til borgere, der har brug for et fremskudt tilbud i udvalgte lokalområder.

Formanden for regionens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt håber, at mange vil takke ja til det frivillige tilbud om vaccination:

- Alle borgere skal modtage et tilbud om vaccination, og derfor er jeg rigtig glad for, at der bliver sat ekstra kræfter ind på at vaccinere de sogne i Region Hovedstaden, hvor tilslutningen ikke er så høj endnu. Jeg håber, rigtigt mange vil benytte sig af det frivillige tilbud om at blive vaccineret, så endnu flere kan blive beskyttet mod Covid-19, siger han.

For at kunne få vaccinationen i det lokale tilbud i Brøndby Strand den 16. eller 17. juni, er det nødvendigt, at man har mulighed for at komme tilbage i uge 29 (den 21. og 22. juli) for at få andet stik.