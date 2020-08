65-årige Jan Strange Hansen, 78-årige Torben Nielsen og 67-årige Preben Thorndahl er alle medlemmer af Brøndbyvester Bryggerlaug. Her nyder de et af deres egne bryg. Foto: Kenn Thomsen

Brøndbyvester Bryggerlaug handler om god øl - men mest af alt om hygge

- Men kun én, understreger Torben Nielsen med et smil.

De tre mænd er medlem af Brøndbyvester Bryggerlaug, som holder til i Møllehuset i Brøndby, et aktivitetshus for pensionister. Her brygger de øl og har gjort det de sidste tre år.