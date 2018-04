Se billedserie Nr. 11 Asli Ersózoglu i en forsvarsaktion sammen med nr. 4 Alina Sode. Foto: Niklas H. Persson

Brøndby udlignede i finalen

Vestegnen - 13. april 2018 kl. 07:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var store smil på ansigterne af Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder, da de forlod Brøndby Stadionhal 1 onsdag aften.

Smil, fordi de netop havde besejret den evige rival Holte IF med 3-1. De samme cifre, som de fire dage tidligere var blevet slået i Ny Holtehal. Dermed er der udlignet i finaleserien, som spilles bedst af fem kampe, og det er dermed stadig ganske åbent, hvem der løber af med det danske mesterskab.

Lørdag mødes de to hold igen, og i Brøndby-lejren håber man på stor opbakning.

Smil var der ikke meget af i starten af kampen, hvor Holte IF lagde ud med et stærkt servepres og bragte sig i en 6-1 føring. Brøndby havde svært ved at vinde sine angreb, og det der ikke blev vundet kom tilbage med stor power. Centerspiller Mette Breuning kom frem til nettet og hendes tre vinderslag var kraftigt medvirkende til, at Brøndby fik kontakt ved 9-9 og kortvarigt fik kampens første føring på 10-9. Glæden varede dog kort, idet Holte et par rotationer senere gik fra 13-11 til 18-11 i Nicoline Mogensens serv. Det var en føring som Holte bevarede sættet ud og de vandt det med cifrene 25-17.

Selv om mundvigene hang en smule, havde Brøndbypigerne på ingen måde givet op, og med hjælp fra et medlevende hjemmepublikum gik de på banen til andet sæt, kraftigt besluttet om, at nu skulle der fokuseres på den game-plan der var lagt efter granskningen af video fra den første finale. Anfører Trine Kjelstrup var den første til at træde i karakter og vandt således fem ud af sine seks første angreb. Angreb som blev gjort mulige af Brøndbys hæver Emily Betteridge, som fik boldene serveret perfekt af et godt servemodtagende makkerpar, bestående af Alina Sode og holdets libero Asli Ersozoglu, der efterfølgende blev kåret som kampens spiller og modtog gave fra Grey Matter. Blokaderne som stort set havde været ikke eksisterende begyndte at fungere, og Brøndby arbejdede sig støt og roligt frem mod sættets afslutning på 25-20.

Det effektive spil blev bragt med til tredje sæt, men Holte havde også rejst sig igen og spillet bød på mange drabelige dueller, og de to hold skiftedes til at have marginale føringer. Ved stillingen 10-9 til Holte, blev Brøndbys 17-årige talent Manuella Johnsen sat ind ved nettet i stedet for Deprece Washington og hun kvitterede ved straks at vinde et angreb og viste også i sine efterfølgende aktioner, at hun rummer et stort potentiale. Det var således også hende der bragte balance i regnskabet, da hun med Holte i føring 16-13 gik til serv og ganske uimponeret diskede op med tre serveesser. De gode server havde rystet Holtes modtagning og usikkerheden syntes at forplante sig til resten af spillet, så Brøndby kunne arbejde sig frem mod endnu en 25-20 gevinst.

I fjerde sæt fik Brøndby overtaget fra start og fik en 6-1 føring. Holte begyndte at hale ind, men i Kira Sutcliffes serv Bragte Brøndby sig igen på en fem points føring med 10-5. Holte fik atter lukket hullet da volleyligaens rekordholder for serveesser, Sofia Martinez-Lavin gik til serv og Holte indhentede det tabte ved at gå fra 7-11 til 11-11. Det var dog ikke serverne der skabte pointene. Dem havde libero Asli Ersózoglu godt styr på, men Brøndby-angrebet formåede ikke at udnytte de pæne modtagninger og der var igen stor spænding om udfaldet. Spændingen varede dog kun kortvarigt, da Alina Sode gik til serv og med seks fantastiske server, hvoraf fire var esser, bragte Brøndby på 17-11. I Næste rotation, hvor Deprece Washington nu var tilbage ved nettet, øgede Brøndby i Mette Breunings serv til 20-12 og herfra skiftedes de to hold til at vinde bolden, indtil Brøndby til slut vandt sættet på en netfejl fra Holtes side til de overbevisende cifre 25-16.

Glæden var naturligvis stor i Brøndbylejren. De står nu ikke med ryggen mod muren, når de på lørdag den 14. april kl. 16.00 endnu en gang tager imod Holte i den 3. finalekamp. Med Brøndbys sejr onsdag aften, ligger det nu også klart, at der som minimum skal spilles en 4. finalekamp tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Ny Holtehal. Om der bliver behov for en afgørende 5. finalekamp, må indtil videre stå hen i det uvisse, men skulle det være tilfældet, skal kampen spilles torsdag den 19. april kl. 19.00 på Brøndbys hjemmebane.

I Brøndby håber man på at publikum igen lørdag vil møde talstærkt op, få en god og spændende oplevelse og endnu en gang være en uvurderlig støtte for holdet.