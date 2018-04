Nr. 5 Trine Kjelstrup og nr. 2 Lainey Jantzi i en blokade. Foto: Thomas Guldager

Brøndby tabte første finalekamp

Vestegnen - 09. april 2018

Det blev ikke den ønskede start for Brøndby Volleyball Klubs volleyligadamer, da de i den første af op til fem kampe i finaleserien, led et nederlag til deres evige rivaler fra Holte IF.

Allerede onsdag mødes de to hold igen. Det er kl. 19 i Brøndby Stadionhal 1.

Brøndby og Holte har i deres hidtidige indbyrdes kampe i sæsonen, vundet to kampe hver. I grundspillet blev det til en 3-2 sejr til hvert hold. I landspokalen blev det til 3-0 sejr til Holte og i Nordic Club Championship vandt Brøndby 3-1 over Holte i semifinalen. Der er derfor også på forhånd set frem til et spændende finaleforløb, hvor det hold, som først når tre sejre, kan kalde sig mestre.

Brøndby fik en forrygende start på kampen. I Emily Betteridges serv gik de på 4-1 og i de efterfølgende rotationer, blev det til tre point i hver opstilling, så da holdene var roteret en hel runde, var det med Brøndby i en solid 20-10 føring. Desværre gik Brøndbys pointmaskine i stå og især i en enkelt opstilling gik det galt. Holte gik fra 11-21 til 20-21. De fik en sætbold ved 24-23, som Brøndby overlevede, men i opstillingen efter formåede Holte at lukke sættet med 26-24.

Kampen var en del præget af dens vigtighed og der blev udover nogle fantastiske dueller mellem Danmarks to tophold, også til tider lavet nogle dumme fejl, som måske kan tilskrives den anspændthed, der ofte følger med de vigtige opgør.

Således blev andet sæt næsten en tro kopi af første sæt, blot med modsat fortegn. Denne gang var det Holte der sikrede sig en solid føring, som da den var størst lød på 20-12 og denne gang var det Holte der gik i stå, blandt andet på grund af godt blokadespil fra Brøndbys Mette Breuning og godt forsvarsspil af kampens spiller Asli Ersózoglu. Brøndby kom i Trine Kjelstrups serv på 17-20. I Alina Sodes serv fik Brøndby overtaget da de gik til 22-21 og kort efter tog Brøndby sættet med 25-23.

I tredje sæt førte Brøndby frem til stillingen 9-9, hvor Holte fik overtaget. Brøndby havde ikke effektivitet nok i angrebet og Holte kunne tage en overbevisende sætsejr på 25-19.

Fjerde sæt blev noget mere tæt, men dog med Holte i en spinkel føring, som gennem sættet blev udbygget frem mod afslutningen på 25-21.

Det var på ingen måde en start på finaleforløbet, som Brøndby havde ønsket, og der skal studeres video og justeres på spillet inden de to næste finalekampe, som er på hjemmebanen i Brøndby Stadionhal 1, på onsdag den 11. april kl. 19.00 og lørdag den 14. april kl. 16.00. Forhåbentlig bliver det med noget større succes for Brøndby og skulle det lykkes at vinde en eller begge kampe, er der afsat tid til yderligere to kampe, henholdsvis den 17, april på udebane og den 19. april i egen hule.