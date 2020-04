Superliga-truppen, den sportslige ledelse, den kommercielle og administrative ledelse samt direktionen i Brøndby IF har givet håndslag på at gå 20 procent ned i løn i tre måneder.

Brøndby-spillere går ned i løn

Vestegnen - 16. april 2020 kl. 13:17 Af Peter Erlitz

Superliga-truppen i Brøndby og klubbens ledelse vil i tre måneder gå 20 procent ned i løn.

Coronakrisen har ramt dansk fodbold hårdt, og det gælder også i Brøndby IF, hvor de manglende indtægter uge efter uge kan mærkes.

Administrerende direktør Ole Palmå fortæller på klubbens hjemmeside om krisens påvirkning i Brøndby IF.

- Siden Danmark og 3F Superligaen blev lukket ned for nogle uger siden, har vi løbende vurderet myndighedernes udmeldinger og gennemgået mulighederne for at få Brøndby IF mest ansvarligt igennem coronakrisen. Hvordan kan vi skabe omsætning, hvor kan vi tilpasse vores udgiftsniveau, hvilke hjælpepakker har vi adgang til og så videre. Meget af dette i samspil med vores fans og partnere. Denne lønreduktion viser det store fællesskab, der er internt og den store ansvarlighed, der er i organisationen, siger Ole Palmå.

Brøndby IF hjemsendte langt størstedelen af medarbejderne 20. marts på baggrund af myndighedernes påbud om nedlukning af sportsaktiviteter. Dette tiltag var en nødvendighed for at fastholde arbejdspladserne fremadrettet. Alle de hjemsendte medarbejdere får fuld løn i perioden med støtte fra regeringens trepartsordning, som er en af regeringens hjælpepakker.

- Der sidder lige nu en masse kollegaer derhjemme, som er hjemsendt, der p.t. ikke kan arbejde for os, som er dybt frustrerede og føler sig magtesløse over, at de ikke kan hjælpe klubben og deres få tilbageværende arbejdende kolleger i den hårde tid. Dem vil vi gerne takke for den tålmodighed, de viser, og vi glæder os alle til at vores hverdag normaliseres i sådan en grad, at vi kan byde dem tilbage, siger Ole Palmå.

I den sportslige sektor glædes fodbolddirektør Carsten V. Jensen over den stærke solidaritet, der mærkes fra spillertruppen.

- Den sportslige ledelse og superliga-truppen er ligesom alle andre mærkede af coronakrisens alvor. Vi har hele vejen igennem forløbet oplevet, hvordan såvel den sportslige ledelse samt spillertruppen har været meget optaget af, hvordan der kan bidrages til, at vi kommer økonomisk forsvarligt igennem de næste måneder. Samtidig har alle i klubben et stort ønske om at vi er bedst muligt forberedt til de afgørende kampe i 3F Superligaen, for det er nogle vigtige kampe vi har i vente, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

- Vi har noteret os, hvordan fans og sponsorer har iværksat initiativer, der skal hjælpe Brøndby IF, og det sætter vi enorm stor pris på. Vi er samtidigt helt klar over, at en stor del af klubbens økonomi netop er bundet i det sportslige set-up, og at det derfor er helt afgørende, at vi løfter i flok, tilføjer fodbolddirektøren.

I forrige uge iværksatte Brøndby en 'Køb gult'-kampagne i tæt samarbejde med klubbens fans og partnere, hvor man som fan kan støtte klubben og dens partnere.