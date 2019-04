Det lykkedes ikke for Brøndby at vinde over Holte, som nu er danske mestre. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Brøndby snublede i finalen

Vestegnen - 26. april 2019

Det lykkedes ikke for Brøndby Volleyball Klubs ligakvinder at genvinde det danske mesterskab.

På hjemmebanen i Brøndby Stadionhal 1 måtte Brøndby-kvinderne igen se sig slået af Holte, som dermed vandt mesterskabet, efter tre sejre i finaleserien, hvor der spilles bedste af fem kampe.

For 8. gang på 9 år stod Brøndby og Holtes volleyballkvinder over for hinanden i DM-finalen. Finaledysten var således endnu et klassisk opgør i rækken mellem de to ærkerivaler.

Begge holds anførerer, Nora Møllgaard (Holte IF) og Eva Bang (Brøndby VK) havde på forhånd spået en uhyre tæt finaleserie, og holdene har da også været igennem et intenst finaleforløb med tre tætte kampe før den fjerde og i sidste ende afgørende kamp.

I en velbesøgt Stadionhal i Brøndby med suveræn opbakning til begge mandskaber på banen, blev kampen spillet godt i gang med lange dueller og flotte forsvarsaktioner. Holdene fulgtes også tæt, hvor ingen lykkedes at få mere end to points forspring. Ved stillingen 9-9 begyndte Holte IF at trække fra. Den sidste skarphed manglede dog hos Brøndby, og Holte tog en komfortabel sætsejr på 17-25.

Brøndby kom anderledes godt fra start med en 3-0 føring i andet sæt. Holte fik dog indhentet det forsømte allerede ved stillingen 4-4. Brøndby kæmpede med modtagningen, og først ved stillingen 5-12 lykkedes det dem at bryde ud af den samme opstilling. Selvom det i lang tid lignede en sikker Holte sætsejr, formåede Brøndby alligevel at spille sig ind i kampen igen, og ved 16-17 tog Holte timeout. Holte holdt sig dog foran sættet ud, og anfører Nora Møllgaard endte med at afgøre sættet 22-25.

I tredje sæt kom Brøndby igen bedst fra start, men formåede denne gang at holde fast i forspringet. Holte var under pres og fik brug for begge timeouts tidligt i kampen for at justere spillet, hvilket gav pote og kontakt ved 9-9. Herefter fik Holte skabt 3-4 points afstand, som blev forøget mod slutningen af kampen, som Holte kunne afgøre ved 15-25.

Og med den overbevisende 3-0 sejr, kunne Holte altså vriste DM-guldet fra de forsvarende mestre fra Brøndby.