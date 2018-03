Mette Breuning blev kåret som kampens spiller i kvartfinalen mod Ikast. Foto: Niklas Persson

Brøndby sikkert videre til semifinalen

Vestegnen - 12. marts 2018 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs kvinder gjorde kort proces da de i den anden kvartfinale mod Ikast KFUM overbevisende spillede sig i DM-semifinalen med en 3-0 sejr.

Volleyball-ligaen er skruet sådan sammen, at efter grundspillet spiller de otte bedste hold cup-kampe. Nummer 1 møder nummer 8 i kvartfinalerne, nummer 2 møder nummer 7 og så fremdeles. Da Brøndby-kvinderne havde vundet grundspillet, skulle holdet møde nummer 8 - Ikast - i kvartfinalen.

Der spilles i kvartfinalerne bedst af tre kampe og da den første kamp var vundet med 3-1, kunne endnu en sejr bringe Brøndby i en semifinale.

Mens holdet ikke var helt tilfreds med indsatsen i første kamp, som blandt andet bød på alt for mange servefejl, var der ikke mange ting der kunne peges fingre af i den anden kamp. Der blev spillet med en meget lille fejlprocent i angrebet. Der var således kun fem fejlslag i løbet af kampen og kun fire gange lykkedes det Ikast at stoppe et angreb, men hver gang sørgede Brøndbys angrebssikring for at holde bolden i spil.

Frem til 9-9 i første sæt fulgtes de to hold ad, men kort efter rykkede Brøndby i først Lainey Jantzis og derefter Trine Kjelstrups serv til henholdsvis 16-12 og 21-13. Den sidste stime blev sat i gang af Trine Kjelstrup, som for alvor havde fået styr på sin serv og lagde ud med tre serveesser. Kort efter viste pointtavlen 25-16.

Deprece Washington havde en rigtig god kamp og især i andet sæt havde hun stor indflydelse på resultatet. Ved stillingen 2-1 gik hun til serv og med skarpe velplacerede server, som blandt andet resulterede i fire serveesser, fik hun presset det jyske angreb så voldsomt, at Brøndbyforsvaret kunne kontrollere det og vende det til eget angreb og da Deprece Washington var færdig med at serve, havde Brøndby skabt sig et solidt forspring på 11-1. Senere i sættet var det Mette Breuning, som efterfølgende fik prisen fra Grey Matter som kampens spiller, der på samme måde pressede Ikast, da Brøndby gik fra 15-6 til 20-6 og sluttede sættet af ved 25-11.

Tredje sæt lignede de to foregående. Brøndby holdt Ikast under et konstant pres og med endnu et overbevisende sæt på 25-12, havde Brøndby på kun en time spillet sig i semifinalen. Modstanderen i semifinalen bliver Amager VK, som i deres kvartfinale vandt over Team Køge. I den anden semifinale mødes Holte IF og Elite Volley Aarhus.

Semifinalerne spilles bedst af fem kampe. Brøndby starter på udebane fredag den 16. marts og har første hjemmekamp mandag den 19. marts kl. 20.00 i Brøndby Stadionhal 1.