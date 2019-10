Brøndby Kommunes trafikhandlingsplan 2019 kan læses på kommunens hjemmeside.

Brøndby sænker farten

Vestegnen - 31. oktober 2019 kl. 17:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikplan: Farten skal sættes ned flere steder og der skal etableres heller på Gammel Køge Landevej. Det er nogle af de konkrete tiltag, der er lagt op til i Brøndby Kommunes nye trafikhandlingsplan.

Det skal være trygt og sikkert at færdes i Brøndby og det skal være let at komme rundt i kommunen. Der er derfor planlagt flere tiltag, der skal højne trafiksikkerheden i en helt ny trafikhandlingsplan.

- Trafik og sikkerhed fylder meget og det er emner, der både optager os politikere og mange borgere, vi møder. I den nye trafikhandlingsplan lægger vi op til flere forbedringer, som jeg er sikker på, mange vil blive glade for. Vi vil fx sænke hastigheden på Strandesplanaden i Brøndby Strand fra 70 til 50 kilometer i timen. Og i løbet af de næste år etablerer vi heller på Gammel Køge Landevej, så vi dæmmer op for fartoverskridelser og så det bliver mere sikkert for bløde trafikanter at krydse vejen, fortæller Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

I dag må man på dele af Strandesplanaden køre 70 kilometer i timen. Ved at sætte grænsen ned til 50 kilometer i timen vil man både forbedre trafiksikkerheden og mindske trafikstøjen. Man vil også se på muligheden for at dobbeltrette trafikken for at forbedre fremkommeligheden.

Der kommer også en fartnedsættelse på Roskildevej fra 70 kilometer i timen til 60 kilometer i timen, som vil give et mere ensartet flow til de tilstødende kommuner, der allerede har en grænse på 60 kilometer i timen.

Den nye trafikhandlingsplan lægger også op til, at Brøndby Kommune i slutningen af 2019 vil udføre en tryghedsanalyse på byens skoler. Undersøgelsen vil danne grundlag for hvilke ting, man kan gøre for at gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at færdes til og fra skole.