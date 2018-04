Emil Hammerholt Pedersen og Tobias Bengtson ses her sammen med Mohamad Saleh fra ungeindsatsen i Brøndby, der har hjulpet drengene i gang med deres eget fodboldhold i BIF-regi.

Brøndby-projekt nomineret til stor pris

Vestegnen - 06. april 2018 kl. 12:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldprojektet »Fra gadeliv til foreningsliv« i Brøndby er en af tre nominerede til at modtage en pris fra Det Kriminalpræventive Råd.

Brøndby Kommunens ungeindsats og Brøndbyernes IF står bag fodboldprojektet, der betyder, at 40 unge har skiftet sofaen ud med et aktivt fritidsliv, hvor de regelmæssigt spiller fodbold på deres eget hold i Brøndbyernes IF.

Projektet er indstillet til Den Kriminalpræventive Pris 2018, hvor tre projekter er med i opløbet til prisen. Vinderen udpeges på Det Kriminalpræventive Råds årsmøde på tirsdag den 10. april, hvor justitsminister Søren Pape vil overrække prisen.

»Uanset udfaldet er vi meget stolte over at være nomineret til prisen. Projektet er blevet en stor succes og det kan tilskrives et rigtig godt samarbejde mellem den kommunale ungeindsats, Brøndby IF og en gruppe meget engagerede unge mænd og deres familier. De unge har virkelig taget projektet til sig og er vokset med opgaven. Det er en stor fornøjelse at se denne fasttømrede gruppe trives så godt i et foreningsliv, som mange af dem ikke ellers ikke har været vant til at være en del af,« siger Peter Vagn Jakobsen, leder af ungeindsatsen i Brøndby Kommune.

I indstillingen af Brøndbys fodboldprojekt står der blandt andet, at »Ungeindsatsen i Brøndby identificerede i 2015 en gruppe unge, som manglede fritidstilbud, og som havde mistet tilknytning til skole- eller klubaktiviteter. Under ledelse af Mohamad Saleh etablerede de derfor et samarbejde med den lokale fodboldklub Brøndby IF. Formålet med tilbuddet er at flytte unge fra en gadeorienteret livsstil til et aktivt foreningsliv med solide netværk. Det skal støtte de unge i at indgå i forpligtende fællesskaber med sunde normer og værdisæt. De unge får kompetencer i forhold til at forpligte sig positivt, overholde aftaler, udvikle kammeratskab og mestre dialog. Det skal samtidig motivere de unge til uddannelse og beskæftigelse.«

Vinderen af Den Kriminalpræventive Pris 2018 modtager udover æren 50.000 kroner. Formålet med prisen er generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne.

Projektet »Fra gadeliv til foreningsliv« vandt i øvrigt prisen for Årets Initiativ 2017 til Brøndby Kommunes foreningsfest.