Brøndby på svær opgave i Champions League

Vestegnen - 03. marts 2021 kl. 18:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Brøndby er ikke favorit, når holdet torsdag eftermiddag møder de regerende mestre fra Lyon i 1/8-finalen i kvindernes Champions League. Kampen kan ses direkte på tv.

Cheftræner Per Nielsen vil ikke afskrive Brøndbys chancer, når holdet torsdag 4. marts kl. 16 står over for Lyon i 1/8-finalen i UEFA Women's Champions League.

- Der er sket større sensationer i fodbold, end at vi skulle tage ned og slå Lyon. Fx da Hvidovre slog Brøndby ud af pokalturneringen, siger den tidligere Brøndby-kæmpe med et glimt i øjet. Med henvisning til kampen i 2013, da Hvidovre - med netop Per Nielsen som træner - slog Brøndby ud af pokalturneringen.

Nu handler det om kvindefodbold og Champions League, hvor Brøndbys modstander er de seneste fem års Champions League-mestre fra Lyon.

- Det bliver en sindssyg svær opgave, ingen tvivl om det. Men det bliver også en stor oplevelse for pigerne, og et udstillingsvindue for dem. Det er også denne type kampe, vi gerne vil spille, hvor vi kan måle os op mod de bedste, tilføjer Per Nielsen.

Brøndbys cheftræner har ikke tænkt sig at anlægge en defensiv taktik.

- Det går ikke mod Lyon, der er så dygtige med bolden. Selvfølgelig vil vi opleve at blive presset, men vi skal også være modige og turde gå højt på dem, siger Per Nielsen.

Han vurderer, at vinderchancerne ligger på omkring 80-20 i Lyons favør.

Det er Brøndby-spillerne Agnete Nielsen og Josefine Hasbo enige i. De er klar over, at Lyon er storfavorit.

- Vi går selvfølgelig ind til kampen med ydmyghed og respekt for vores modstander, men at favoritværdigheden ikke er på vores side betyder også, at vi kan spille mere frit, siger de to profiler.

Kan opleves på tv Brøndbys Champions League-kamp mod Lyon kan i øvrigt opleves på tv.

De to danske topklubber Brøndby IF og Fortuna Hjørring, har indgået aftale med Nordic Entertainment Group om visning af de fire 1/8-finaler i UEFA Women's Champions League,

Det betyder, at Brøndbys kamp mod Lyon torsdag den 4. marts klokken 16 kan følges på TV3 Max og Viaplay.

Returkampen onsdag den 10. marts kl. 13.55 sendes på TV3 Sport og Viaplay.

