Brøndby-legender i velgørenhedskamp

De to Brøndby-koryfæer stiller op for Brøndby IF Legends sammen med en række andre tidligere Brøndby-stjerner og møder et Superliga Allstars hold med forhenværende Superliga-stjerner.

- Det fællesskab, der er særligt for Brøndby IF, har vist sin enorme styrke de seneste måneder. Man står sammen. Ingen af de spillere, vi har rakt ud til, har bedt om betænkningstid. Selvfølgelig vil de være med. Der bliver nok noget rust, der skal bankes af hos flere af spillerne, men det vigtige er, at publikum får en speciel oplevelse og en tur ned ad Mindernes Allé. Og så skal vi gerne have samlet så mange penge ind som muligt til gavn for både Brøndby IF og Læger uden Grænser til organisationens arbejde over hele verden, fortæller Daniel Agger.