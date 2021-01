Fanafdelingen i Brøndbyernes IF har foreslået at udsmykke tunnelen ved buslinje 500S-stoppestedet.

Brøndby-legender i tunnel

Teknik- og miljøudvalget i Brøndby har i politisk enighed sagt ja til, at fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening kan udsmykke tunnelen under Brøndbyvester Boulevard, hvor buslinje 500S holder foran Brøndby Stadion.

- Vi kan ikke se noget problem i, at fanafdelingen får lov til at udsmykke tunnelen, og foreløbig er der kun tale om en to-årig periode, forklarer Vagn Kjær-Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget.

Tunnelen udgør en af indgangene til den kommende Sportsby Brøndby, og fanafdelingens forslag har derfor været drøftet i styregruppen for Sportsby Brøndby, hvor Brøndby Kommune, BIF A/S, Brøndbyernes IF, DIF og Team Danmark er repræsenteret. Her har man ikke haft bemærkninger.