Brøndby-kvinder sprudlede i sejr

Vestegnen - 25. januar 2021

Det var en fornøjelse at se Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder, da de i weekenden besejrede ASV Elite. I en kamp, som begge hold havde stor ære af, blev det Brøndby der løb af med sejren på 3-1.

Brøndby Volleyball Klub måtte også i denne kamp undvære sine to faste liberoer og havde derfor udset Cecilie Køllner Olsen til at varetage den vigtige funktion. Cecilie Køllner Olsen tiltrådte holdet kort før julepausen. Hun har tidligere spillet for Brøndby, men har i de seneste sæsoner primært koncentreret sig om beachvolleyball, hvor hun i flere år har været en del af landsholdstruppen. Tidligere med Brøndbys hæver gennem mange år, Eva Bang og i denne sæson med Sofia Bisgaard, som også spiller for Brøndby.

Som følge af coronarestriktionerne har det ikke været muligt at spille beachvolley-turneringer i udlandet og Cecilie Køllner Olsen har derfor til stor glæde for Brøndby, besluttet at tage indendørs udfordringerne op igen. Cecilie Køllner Olsen havde derfor i torsdags, sin første kamp for Brøndby i denne sæson, og her faldt hun så godt ind i holdets rytme og udviste så godt spil i servemodtagning og forsvar, at det blev besluttet at benytte hende som libero mod ASV Elite.

Som håbet levede Cecilie Køllner Olsen fuldt ud op til forventningerne. Hun havde et fantastisk højt niveau i modtagningen, hvilket gav gode muligheder for hæver Tajma Muharemovic til at fordele boldene i angrebet.

Brøndby bragte sig hurtigt foran med 8-3. Sille Hansen, som i forrige kamp var udset som libero, var nu tilbage på sin vante plads som kantangriber og det kvitterede hun for med flere pointgivende angreb og det samme gjorde holdets anden kant Sofia Bisgaard. På midten levede Mette Breuning højt på Cecilie Køllner Olsens gode modtagninger og fik flere effektfulde centerangreb. Selv om føringen skrumpede en del, holdt den hjem og Brøndby tog første sæt med 25-23.

Spilleglæden lyste ud af Brøndbyspillerne, og de sad solidt på spillet gennem hele andet sæt, hvor Sofia Bisgaard med fem vindere, var den dominerende angriber ved nettet. Brøndby tog hurtigt føringen og udbyggede den løbende frem til sættes afslutning med 25-15.

I tredje sæt fik Brøndby sværere ved at vinde boldene. Til trods for yderst kraftfulde angreb af både Lucia Babic og Sofia Bisgaard, lykkedes det gang på gang aarhusianernes fantastiske libero Ditte Hansen, at forhindre bolden i at komme helt til gulvbrædderne og ikke nok med at hun samlede bolde op, hun formåede også at lægge bolden præcist frem til deres hæver, som med succes fik sat angreb op til søstrene Emilie og Frederikke Krogh. I et intenst sæt med mange dueller, løb ASV fra Brøndby og tog det 25-18.

Brøndby var på ingen måde faldet i niveau, så de fortsatte ufortrødent i fjerde sæt og havde igen succes med at overvinde ASV´s levende forsvar. Ofte var det Lucia Babic, der i medrivende dueller sørgede for det sidste pointgivende angreb. Der blev arbejdet godt i blokaden og Brøndbys libero havde godt styr på det der kom forbi. Brøndby kom i front med 8-5, men ASV kæmpede sig tilbage og de to hold fulgtes ad frem til 20-20, hvor det endelig lykkedes Brøndby i Sille Hansens serv, at skabe et hul på 24-20 og kort efter lukke kampen med 25-21.

Kampen var Brøndbys sidste i grundspillet og med sejren placerer de sig på en tredjeplads før slutspillet går i gang. De øvrige hold i ligaen har endnu nogle kampe tilbage, så det er endnu uvist hvem Brøndby skal møde i kvartfinalen, som spilles bedst af tre kampe, med første kamp i weekenden den 13.-14. februar.

Inden slutspillet om DM starter, er der en landspokal-semifinale som spilles på hjemmebane lørdag den 6. februar. Oprindelig skulle både semifinaler og finaler være spillet ved et stort samlet arrangement for både damer og herrer i den weekend, men som følge af den øjeblikkelige coronasituation er kampene i stedet lagt ud til de enkelte klubber, hvor der spilles uden publikum.

Brøndbys modstander i landspokal-semifinalen er netop ASV Elite, så weekendens sejr kan forhåbentlig give det mentale overskud, som kan bringe endnu en sejr i hus og dermed sende Brøndby i pokalturneringens finale.