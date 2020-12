Brøndby-kvinder og fans støttede brysterne

Brøndby IF Women havde forleden fornøjelsen af at kunne overrække en check på hele 61.964 kroner til kampagnen Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelse.

- Tak til alle der købte trøjen i Brøndby Shoppen op til kampen, og til alle dem, der bød på de matchworn-trøjer der efterfølgende kom på auktion. Vi som klub er stolte af at kunne donere så flot et beløb til den gode sag, siger forretningsfører i Brøndbyernes IF, Michael B. Espersen.

Brøndby IF Women valgte at sætte fokus på brystkræft, og støtte op om kampagnen Støt Brysterne hos Kræftens Bekæmpelse. I samarbejde med Hummel fik Brøndby specialdesignet et sæt spillertøj, som kvindeligaholdet spillede i på Lyserød Lørdag den 3. oktober 2020, hvor KoldingQ var på besøg. Trøjen blev kun produceret i et meget begrænset oplag, som kunne købes op til kampen.