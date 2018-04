Brøndby fejrer DM-guldet. Foto: Volleyball Danmark

Brøndby-kvinder igen danske mestre

Vestegnen - 19. april 2018 kl. 22:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby kan igen kalde sig danske volleydronninger efter en stærk 3-0-sejr over Holte i den femte og altafgørende DM-finale.

For 7. gang på 8 år stod Brøndby og Holtes volleyballkvinder over for hinanden i DM-finalen. Holdene har været igennem et intenst finaleforløb med fem neglebidende tætte kampe på 12 dage, inden torsdag aftens altafgørende femte DM-finale.

Begge cheftrænere havde på forhånd spået en uhyre tæt finaleserie, tydeligst illustreret af den samlede pointscore inden aftenens afgørende finale, hvor begge mandskaber havde scoret 355 point over de første fire kampe.

Torsdag aften kulminerede DM-finalerne så i en kogende Stadionhal 1 i Brøndby med suveræn opbakning til begge mandskaber på banen.

Brøndby startede kampen bedst og tvang Holte til at tage en timeout allerede ved 4-0. Holte kom godt tilbage i sættet, der var lige frem til 11-11. Bagud 11-14 brugte Holte-træner Sven-Erik Lauridsen sin sidste timeout og kunne dermed ikke længere forsøge at forstyrre Brøndbys gode rytme, der på en god servestime af Alina Hjorth Sode udbyggede sit forspring og sikrede sig finalens første sæt med 25-16.

2. sæt bølgede frem og tilbage, og holdene skiftedes til at holde hinanden inde i sættet ved at halte i modtagningen. Bagud 12-14 brugte Brøndby-træner Jens Bang sin 2. og sidste timeout. Men i modsætning til Holte i 1. sæt, fik Brøndby bidt sig fast og udlignede ved 18-18. Her tog Brøndby føringen og slap den ikke igen, hvilket sikrede hjemmeholdet sættet med 25-21.

Bagud 0-2 i sæt var Holte tvunget til at slippe tøjlerne og fik da også en kanon start på sættet ikke mindst takket være bomstærke server af Sofia Martinez Lavin. Men når den hårdtslående diagonal ikke hamrede igennem, havde Holte-holdet svært ved at finde et modsvar på såvel Brøndbys angreb som defensiv.

Brøndby udlignede ved 8-8 og tog føringen 10-9. Stillingen balancerede frem til 19-19, men her viste kampens suveræne topscorer, Brøndbys Trine Noer Kjelstrup, sin store slagstyrke og hjalp Brøndby til at trække fra. På en servefejl fra Holte, kunne Brøndbyspillerne række armene triumferende i vejret og falde hinanden om halsen i jubel efter sætsejr 25-22 og 3-0 i den afgørende finale.

Dermed kan Brøndbys volleyballkvinder igen kalde sig danske mestre efter fem finale-kampe, 19 sæt, 845 point og 522 minutters spil.

Suveræn topscorer i finalen blev Brøndbys Trine Noer Kjelstrup med 18 point.

»Det er så vildt fedt det her,« siger en jublende glad Brøndby-anfører Trine Noer Kjelstrup efter finalesejren.

»Det har været så tæt i alle de andre kampe, men i dag er vi bare klar fra start. Vi har været klar lige siden sidste kamp i tirsdags. Vi var bare mere tændte end Holte,« siger hun.

»Der var så fed stemning i hallen. Det var vores hjemmebane, og vi ville så gerne give alle tilskuerne den største gave, vi kunne. Det er her, DM-pokalen hører hjemme,« siger Trine Noer Kjelstrup.

»Nu skifter vi nok vand ud med champagne. Jeg ved ikke hvordan, men det skal i hvert fald fejres,« siger Brøndby-anføreren.

Brøndby-træner Jens Bang:

»Begge hold har stået i disse kampe før, så i dag handlede det ikke så meget om volleyball. I dag var det det mentale spil, der blev afgørende,« siger han.

»Hjemmebanen har været afgørende i den her finaleserie. Det er blevet til fem hjemmebanesejre, så vi er lykkelige for, at vi vandt grundspillet og havde fordel af at slutte af hjemme foran et fantastisk publikum,« siger Jens Bang.