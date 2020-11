Se billedserie Nr. 4 Freja Barkler i et angreb, Foto: Hamistolen

Brøndby-kvinder går i Final-4

Vestegnen - 23. november 2020 kl. 08:17 Kontakt redaktionen

For trettende gang i træk er det lykkedes Brøndby Volleyball Klubs kvindehold at kvalificere sig til Final-4 i landspokalturneringen.

Det skete, da Brøndby lørdag besejrede Ikast KFUM 3-1 på udebane og Brøndby-kvinderne er dermed stadig med i kampen om den eftertragtede pokal, når de fire kvalificerede hold mødes over to dage, med semifinaler den 5. og finaler den 6. februar 2021. Skulle det lykkes endnu en gang, vil det være 6. gang pokalen skal til Vestegnen.

De to hold skiftedes til at vinde point og man skulle en hel runde igennem, før det lykkedes Ikast at score mere end ét point i en rotation. Til gengæld fik de for alvor hul på bylden, da Caroline Krogh med en effektiv springserv fik servet væk fra Brøndbys velspillende libero Laura Kjelstrup og med stor dygtighed slog Brøndbys modtagning fuldstændig i stykker og dermed var krumtappen i Ikasts forcering fra 6-7 til 12-7. Her fik Brøndby endelig brudt serven og slog straks tilbage i Sofia Bisgaard serv, hvor Brøndby overtog føringen med 13-12. Sofia Bisgaard var også ved nettet en dominerende spiller, med ikke færre end seks vundne angreb i træk - en stime der kunne have været på otte, hvis ikke en bold som de fleste så inde, uheldigvis blev dømt ude af et ellers glimrende dommerpar. Brøndby kom på 21-19, hvor det igen var Caroline Krogh der lavede rod i Brøndbys modtagning, så Ikast kunne gå i front med 22-21, men Brøndby fik kæmpet sig ud af problemerne og fik hevet sættet hjem med 25-23.

Andet sæt blev ligeledes meget lige. Ikast leverede et fantastisk forsvarsspil og formåede at holde bolden i gang indtil Brøndby alt for ofte sluttede af med en pointgivende fejl. Således var ni ud af Ikast s13 første point opnået på angrebs-, serve- eller netfejl hos Brøndby, som dermed ikke formåede at skabe et hul. Ikast bevarede en smal føring og tog også sættet med 25-23.

Der blev ryddet godt op i fejlene på Brøndbys side i de to næste sæt. Angriberne udnyttede til fulde Tajma Muharemovics præcise hævninger. Sille Hansen og Sofia Bisgaard dominerede på venstrekanten og Lucia Babic gjorde det tilsvarende i højre side. På midten var Mette Breuning på det nærmeste fejlfri med en effektivitet på 89 procent i angrebet og Emma Burton, der som følge af en skade hos Rocio Fortuny, var flyttet ind på, en for hende uvant centerplads, viste sin store alsidighed, ved også at mestre denne opgave fuldt ud og var ud over flere gode angreb også en levende mur ved nettet, som skabte Ikast store problemer. Brøndby var totalt dominerende i de to sidste sæt, hvor tredje blev vundet med 25-14 og fjerde blev vundet endnu mere overbevisende, da Freja Barkler satte et solidt punktum for kampen på en hævning fra Eva Bang.

De øvrige hold, der har kvalificeret sig til Final-4, er Team Køge, ASV Elite og Holte IF, men inden den tid skal der spilles en række kampe i volleyligaen, hvor næste opgave er den 28. november, når Brøndby på udebane møder Gentofte. Næste hjemmekamp er torsdag den 3. december, hvor Team Køge kommer på besøg.