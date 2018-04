Se billedserie Asli Ersózoglu i en modtagning. Foto: Vislerphoto

Brøndby-kvinder et skridt nærmere DM-guld

Vestegnen - 16. april 2018 kl. 11:11

Det gik næsten for let og smertefrit da Brøndby Volleyball Klubs volleyliga-kvinder lagde ud i den 3. DM-finale, Men skulle nogen tro, at de var vidne til en ren walk over, måtte de undervejs revidere deres opfattelse, da de som kampen skred frem, blev vidner til den rene rutsjebanetur som bragte Brøndby ud i fem sæt inden de endelig efter 2 timer og 14 minutter kunne trække sig tilbage med en yderst vigtig 3-2 sejr over Holte IF.

Det var et yderst veloplagt og velforberedt Brøndby-mandskab der gik på banen til den tredje ud af maksimalt fem finalekampe. De to foregående kampe var endt med en sejr til hvert hold, så vinderen af kampen kunne bringe sig i front og dermed være et skridt nærmere mesterskabet.

Det var Lainey Jantzi der satte Brøndby i gang, da hun med kirurgisk præcision borede nogle skarpe server ned i Holtes servemodtagning. Seks server nåede hun at sende af sted. To blev til esser og på nær den sidste, som Holte fik omsat til et vindende angreb, var modtagningen af en kvalitet som gav deres hæver meget svære arbejdsbetingelser. Foran 8-4 kunne Brøndbyspillerne på det nærmeste gå på vandet. Holtes servemodtagning var presset og deres angreb var tilsvarende svækket eller direkte fejlbetonet. Brøndby scorede point i små stimer og kunne gå ud af sættet med de yderst komfortable cifre 25-15 lysende på pointavlen.

Andet sæt startede mere jævnbyrdigt og de to hold gav publikum en flot opvisning i topvolley. Midt i sættet lagde Brøndby afstand til Holte da de i Deprece Washingtons og Lainy Jantzis server rykkede til henholdsvis 12-9 og 16-10. Herfra så Brøndby sig ikke tilbage. Føringen blev bevaret og Brøndby kunne tage sættet med 25-20, på blandt andet fantastisk blokadearbejde af Mette Breuning, som gennem kampen havde ikke mindre end ti pointgivende blokader, samt adskillige gode angreb af Trine Kjelstrup, som efterfølgende modtog prisen som bedste spiller af Grey Matter.

Det gode spil fortsatte i tredje sæt og Brøndby fik en føring som blev størst ved stillingen 17-8. En føring der var skabt til dels af skarpe server af Mette Breuning og Trine Kjelstrup, men mindst lige så meget af en veloplagt libero, Asli Ersózoglu, som havde godt styr på Holtes angreb. Holte havde nu ryggen mod muren og de havde på ingen måde tænkt sig at give op. De kæmpede ihærdigt og producerede små stimer af point, mens Brøndby kun formåede at lave et enkelt point i hver rotation. Holte gnavede støt og roligt af Brøndbys forspring. Fik kontakt ved 22-22 og kunne på deres anden sætbold vinde sættet med 26-24.

Holte red videre på bølgen og Brøndby var tilsvarende rystet over den pludselige drejning i spillet. I servemodtagningen var det kun Asli Ersózoglu der holdt det høje niveau, så hæver Emily Betteridge havde svært ved at bringe sine angribere til gevinst. Holte dominerede sættet frem til afslutningen på 25-15.

Holte havde for alvor fået troen på sejr tilbage og de fik også en god start på det afgørende femte sæt, da de kom til en føring på 3-0, men allerede i næste rotation, fik Brøndby rettet op på tingene, da de i Emily Betteridges serv gik til 4-3 og da Deprece Washington i rotationen efter lagde ud med tre kærkomne serveesser, kunne Brøndby gå til banebyt ved 8-5. Holte fik igen kontakt ved 8-8, men i en nervepirrende afslutning fik Brøndby overtaget og anfører og kampens spiller, Trine Kjelstrup kunne score det afgørende point, på et velplaceret backspikeangreb, hvor hun i stedet for at slå, loppede en bold ned bag Holtes blokade, til slutstillingen 15-12.

Brøndbyspillerne faldt jublende hinanden om halsen, som om de havde vundet mesterskabet, hvilket på ingen måde er tilfældet, men der er unægtelig en forskel på at være foran 2-1 i kampe og have to muligheder for at vinde den krævede tredje kamp, i stedet for at gå til den fjerde kamp i forvisning om at det er en knald eller fald kamp.

Umiddelbart inden kampen, blev årets hold hædret. Holdet er stemt ind af volleyligaspillerne selv og deres trænere. Brøndby kunne her glæde sig over at have tre spillere med på holdet. Det var amerikanske Deprece Washington som var valgt til venstrekant samt de to landsholdsspillere, Mette Breuning, der var valgt som centerspiller og Trine Kjelstrup der tog pladsen som højrekant.

Dagens rutsjebanetur var til ende og Brøndby kunne med smil træde ud af vognen. Det havde været sjovt, men også en del skræmmende.

Tirsdag den 17. april kl. 19.00 går det løs igen, når Brøndby besøger Ny Holtehal. Brøndbyspillerne håber på at bringe et talstærkt publikum med til hallen og med deres hjælp erobre mesterskabet i første forsøg. Skulle det ikke lykkes, spilles den afgørende femte kamp på hjemmebanen i Brøndby Stadionhal 1, torsdag den 19. april kl. 19.00.