Se billedserie En glad og stolt mor, Karina Grænge lykønskede "Jobbe" med studenterhuen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Brøndby-komet scorede studenterhuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brøndby-komet scorede studenterhuen

Vestegnen - 25. juni 2019 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19-årige Jesper »Jobbe« Lindstrøm var en glad mand, da han tirsdag gjorde sin studentereksamen færdig på Brøndby Gymnasium. Nu gælder det Superliga-fodbold i Brøndby, hvor han vil kæmpe for at bide sig fast på holdet.

Arbejdet blev gjort færdigt med et 7-tal i den sidste eksamen. Storebror Kenneth satte studenterhuen på hans hoved, og der blev krammet og ønsket tillykke.

Det var en glad Jesper »Jobbe« Lindstrøm, der kunne sætte punktum for sin tid på Brøndby Gymnasium. Og alligevel rumsterede der også nogle tanker, for den sidste eksamen, afslutningen på gymnasiet og vognturen kolliderede med træningsturen med Brøndbys Superliga-mandskab, som Jesper netop er blevet en del af.

- Jeg ville jo sindssygt gerne have været med på turen til Polen, men det er en fælles beslutning, taget i samråd med trænerteamet og den sportslige ledelse, at jeg skulle afslutte studentereksamen, og nyde det sammen med kammeraterne - så der blev sat et ordentligt punktum. Så er jeg også helt klar til at træde ind i truppen, når den vender hjem fra træningslejren, fortæller Jesper.

- Det er klart, at jeg lige nu står med lidt modsat rettede følelser, men her og nu vil jeg tillade mig selv at være glad for studenterhuen, tilføjer han.

Fodbold og familie

Træningslejr eller ej, så skal den fysiske form vedligeholdes. Så der var ikke tid til den helt store fejring.

- Jeg skal ud at spise frokost med familien, og så skal jeg træne i eftermiddag, siger Jesper Lindstrøm.

Og det er i virkeligheden et meget godt billede på, hvor dedikeret Jesper »Jobbe« Lindstrøm er - både når det kommer til fodbold og Brøndby, og når det kommer til familien. Det er og har altid været hans to topprioriteter.

Og så uddannelsen, naturligvis.

Jesper gik først i idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole, og derefter kom han så på Brøndby Gymnasium.

- Det har været skide sjovt at gå der. Det er et relativt lille gymnasium, så man kender hinanden. Og så er det et sted, hvor man er forberedt på, at eleverne dyrker sport ved siden af, og derfor har brug for fleksibilitet. De har været rigtig gode til at kombinere skole og sport, fortæller Jesper Lindstrøm.

En anden fordel har været den korte afstand mellem familiens hjem i Brøndby Strand og Brøndby Gymnasium, der har lokaler på Brøndby Stadion.

Alt skulle planlægges

Det har også været hårdt at skulle tage en studentereksamen samtidig med fodboldkarrieren skulle passes.

- Jeg har virkelig skulle planlægge meget, det har nok været det hårdeste. Jeg har hele tiden skulle være på forkant i forhold til afleveringer og andet, så jeg kunne passe kampe, træningssamlinger og almindelig træning, siger Jesper »Jobbe« Lindstrøm, der også er en del af U19-landsholdet.

Han afslører også, at han ikke har deltaget i fredagsbarerne på gymnasiet - fordi de er faldet sammen med fodboldtræningen. Skolefodbold er også blevet fravalgt på grund af bekymringen for skader.

En ægte Brøndby-familie

Jesper »Jobbe« Lindstrøm startede med at spille fodbold i Taastrup - og det var i øvrigt også her han fik kælenavnet »Jobbe«. Da han var syv-otte år gammel, flyttede familien til Brøndby Strand, og fodbold-karrieren fortsatte i Brøndby Strand og Vallensbæk, inden han kom til Brøndby.

Både »Jobbe« og resten af familien har Brøndby i hjertet. Flere i familien er frivillige eller trænere i klubben, og hjælper gerne til, når der er brug for nogle hænder - fx til den store sommerturnering for børne -og ungdomshold. De har fællesskabet i Brøndby i deres dna.

Derfor vil det også være helt specielt for familien, når Jesper Lindstrøm en dag kan løbe ind på Brøndby Stadion til sin Superliga-debut. Han fik sin debut på klubbens bedste hold i efteråret i en pokalkamp - og han startede også inde i en træningskamp for nylig mod Albertslund, og gjorde det godt.

Men, det er altså noget ganske særligt at løbe ind til sin første Superliga-kamp med alt hvad der hører sig til.

Valg og fravalg

Foreløbig vil Jesper Lindstrøm kæmpe en hvis legemsdel ud af bukserne for at bide sig fast i Superliga-truppen. Den talentfulde midtbanespiller har altid knoklet på for at nå sine mål, og det næste år kan han gøre det uden at skulle tænke på gymnasium, opgaver og lektier.

- Det næste år vil jeg kun fokusere på fodbold, og så må vi se. Jeg kunne dog godt tænke mig på et tidspunkt at læse nogle sprogfag. Jeg vil gerne have noget helt andet ved siden af fodbolden, så man ind imellem får koblet af fra fodbolden, siger »Jobbe«.

Jesper Lindstrøm har succes lige nu - men han er absolut ikke kommet sovende til den.

Han har foretaget valg - og fravalg, og arbejdet meget hårdt. Det er alt fra kost og søvn, og til seriøsitet omkring træning og kampe. Og kiggen indad for at blive endnu bedre.

- Der er familiefester, barnedåb og bryllup, som jeg er gået glip for at kunne passe fodbolden, fortæller han.

I den kommende tid skal Jesper Lindstrøm klø på for at få en rolle på Brøndbys midtbane. Han er kendt for at være en offensiv spiller med god teknik og godt blik for spillet. Og så har han også sin personlighed med sig, og bliver set som en positiv og udadvendt spiller.

På spørgsmålet, om han på længere sigt også har drømme om et udlandseventyr, svarer han:

- Hvilken spiller har ikke det? Det er dog overhovedet ikke noget, jeg koncentrerer mig om. Lige nu handler det udelukkende om Brøndby, og jeg vil gøre alt for, at både jeg og holdet får succes. Så må vi se, hvad der sker, lyder det fra »Jobbe«.