Brøndby i kamp igen 2. juni

Superligaen har fået grønt lys for at genoptage sæsonen - kampene skal dog afvikles uden tilskuere.

Nu er programmet for de første kampe fastlagt. Det indebærer, at Brøndby skal møde Sønderjyske tirsdag den 2. juni klokken 19.00. Det sker på et Brøndby Stadion uden tilskuere - og med et sæt skrappe retningslinjer for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

I den sidste runde af Superligaens grundspil skal Brøndby møde Horsens på udebane. Det sker søndag den 7. juni klokken 17.

Brøndby indtager aktuelt en 4. plads i Superligaen og skal kæmpe hårdt for at komme med i slutspillet om medaljer.