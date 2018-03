En agressiv blokade ved nettet. Med nummer fem er det Trine Kjelstrup og med nummer to er det Lainey Jantzi. Foto: Eventmedia Foto: Allan Jensen

Brøndby har det ene ben i finalen

Vestegnen - 22. marts 2018 kl. 18:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder fik det ene ben i DM-finalen, da de forleden besejrede Amager VK med 3-1.

Det næste skridt kan tages allerede i morgen, fredag 23. marts, når de kl. 20.30 på hjemmebanen i Brøndby Stadionhal 1 tager imod Amager for tredje gang i semifinaleserien, der spilles som bedst af fem kampe. Da Brøndby også vandt den første kamp med 3-0, har de nu tre kampe til at sikre sig den sidste og adgangsgivende sejr og selvfølgelig vil de prøve at opnå det på fredag i egen hule.

Anden semifinale blev ikke lige så velspillet som den første kamp, men spænding var der nok af. Således vandt Brøndby første sæt med knebne 25-23, efter et sæt, hvor Amager på gode server fik presset Brøndbys modtagning i bund og tidligt i sættet bragte sig foran. Største føring havde Amager ved 14-10 og føringen hold helt frem til 23-20, hvor Brøndby vandt bolden og sendte Deprece Washington til serv. Hun lagde ud med et servees og stod også for resten af serverne frem til sættets slutning, hvor Brøndby lukkede sættet med to gode kill-blocks af henholdsvis Alina Sode og Trine Kjelstrup.

Amager holdt det høje servepres i andet sæt og på nogle gode angreb bragte de sig i front med 4-0. Brøndby fik kontakt midt i sættet, men Amager fortsatte med de gode takter og tog sættet med 25-21.

Man skulle nu tro at Amager havde fået blod på tanden og kunne ride videre på bølgen, men hvis Brøndby skulle være rystet, sørgede Mette Breuning for at skabe ro ved at lægge ud i tredje sæt med en servestime til 5-0 og Emily Betteridge fortsatte de gode takter ved at serve til 12-2, godt støttet af Trine Kjelstrup ved nettet, som lavede fire point i sin første tur ved nettet. Det blev da også hende, der som så ofte før blev kåret som kampens spiller og endnu en gang modtog lækkert tøj til klædeskabet fra Grey Matter. Amager var rystet og formåede ikke at komme igen i sættet, hvor Brøndby øgede føringen yderligere frem til de knusende cifre 25-10.

Fjerde sæt blev noget mere lige og i starten af sættet havde Amager en marginal føring, som Brøndby hentede i midten af sættet og herefter gradvist fik overtaget. Godt spil og en del gode blokader af blandt andet Trine Kjelstrup og Mette Breuning, bragte Brøndby til en komfortabel sætsejr på 25-18.

Fredag kan Brøndby så booke billet til DM-finalen, men skulle det kikse, er der chancer igen den 25. marts på udebane og den 27. marts på hjemmebane.

I den anden semifinale har Holte bragt sig foran 2-0 i deres kampe mod Elite Volleyball Aarhus. Deres anden kamp blev en meget tæt affære, hvor Holte først tog sejren med 17-15 i femte sæt.