Se billedserie Ungdomslandsholdsspiller Tajma Muharemovic (nr. 8) hæver til A-landsholdsspiller Mette Breuning (nr. 12). Foto: Thomas Guldager

Brøndby gik i final-4

Brøndby Volleyball Klubs kvinder spillede sig lørdag til semifinalen i landspokalen, som afvikles som et final-4 arrangement i Frederiksberghallen, med semifinaler fredag den 15. december og finale og bronzekamp dagen efter.

En pokalkamp er altid noget særligt. Det er dagsformen der er afgørende og der kan ikke rettes op på resultatet i senere kampe. Det er også i pokalkampe, at det kan betale sig for et undertippet hold, at sætte alt på et bræt og spille sin chance.

Således satsede VK Vestsjællands volleykvinder også voldsomt i serven, da de i kvartfinalen skulle møde favoritterne fra Brøndby. Holdet, som ligger nummer to i 1. division og dermed er en sandsynlig oprykker til volleyligaen, fik således også succes med at lave nogle serveesser og kom i en spinkel føring med 9-8, men i Eva Bangs serv fik Brøndby rettet op på stillingen, da hun i en servestime på fire, hvoraf to var esser, fik bragt Brøndby på 12-9 og derfra havde pigerne fra Vestegnen styr på begivenhederne kampen ud. Alina Sode lavede et godt forsvarsarbejde og det var også hende der sammen med Trine Kjelstrup stod for de fleste pointgivende aktioner ved nettet, hvilket førte frem til første sæts resultat, 25-15.

Fra andet sæts start blev Alina Sode erstattet med Megan Rosenlund og hun præsterede ligeledes et solidt forsvarsarbejde. Ved nettet fik hæver Eva Bang for alvor sat Mette Breuning i scene med flere pointgivende angreb og undervejs valgte hun også selv at afgøre nogle bolde med overraskende anden gangs overspilninger. VK Vestsjællands server havde mistet noget af deres effekt og Brøndby kunne tage sættet med 25-13.

Også i tredje sæt sad Brøndby solidt på begivenhederne, Især lykkedes det Brøndby at presse modstanderne godt med serven. Ungdomslandsholdsspilleren, Tajma Muharemovic overtog hæverjobbet fra Eva Bang, som har samme funktion på A-landsholdet og hun levede godt op til sin ældre holdkammerat, ved med sikker hånd at bringe især Deprece Washington og Kira Sutcliffe til angreb. VK Vestsjælland fortsatte med at kæmpe og tredje sæt blev da også sættet hvor de med 18-25 var tættest på en sætsejr.

Allerede torsdag den 30. november skal Brøndby i aktion igen, når de kl. 20.00 på hjemmebanen i Stadionhal 1 tager imod Fortuna Odense, og søndagen efter skal de på udebane kæmpe mod sidste års bronzevindere fra Amager VK.