Brøndby forlænger aftale med midtbanetalent

- Jeg er rigtig glad for at være i Brøndby IF, så det var ikke så svært at blive enig med klubben om en forlængelse.

- I efteråret fik jeg masser af spilletid, og det er fedt at spille et sted, hvor træneren tør bruge og stole på unge de spillere, siger Morten Frendrup til hjemmesiden.

Han er et produkt af Brøndbys talentudvikling, der tidligere har fået kritik for ikke at levere spillere nok til førsteholdet.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fastslår, at det er en klar ambition for klubben at få flere spillere af egen avl i førsteholdstruppen.

- Men de skal selvfølgelig levere varen og bringe sig selv i spil for at komme ind omkring kamptruppen. Det må man sige, at Morten har vist, at han kan, og derfor er vi glade for at kunne blive enige om en ny kontrakt med ham, siger Carsten V. Jensen.

Morten Frendrup er også en del af det danske U19-landshold og har i alt spillet 34 ungdomslandskampe i forskellige aldersklasser.