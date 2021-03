Brøndby fik en svær start

Fra start gik det fint for Brøndby. Holte havde ikke held med at slå Brøndbys servemodtagning i stykker, Sille Hansen, Emma Burton og Freja Barkler modtog solidt og Holte fik kun lavet et enkelt es på dem, hvorimod Brøndby præsterede hele syv af slagsen - et af Emma Burton og tre af henholdsvis Tajma Muharemovic og Julie de Blanck. Da Holte desuden hjalp til med fire servefejl, kunne Brøndby skabe en solid føring, der var størst ved 16-11 og selv om Holte fik pyntet på det, kunne de ikke indhente Brøndby, som tog sættet 25-22.