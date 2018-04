Brøndby er klar guldfavorit

Torsdagens sejr betyder, at Danske Spil har Brøndby som en meget klar favorit til mesterskabet.

Vestegnen - 21. april 2018 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man tro oddsætterne hos Danske Spil, så er Brøndby - efter torsdagens sejr - nu en klar guldfavorit i superligaen.

»Vi har justeret oddset på Brøndby til at vinde det danske mesterskab, så det er faldet fra 1,65 til 1,25. Ser vi på de resterende kampe i superligaens mesterskabsspil, så har Brøndby umiddelbart et lettere slutprogram. Både Brøndby og FC Midtjylland skal møde FCK på udebane, hvilket nok bliver deres sværeste udekamp. Brøndby har dog nu fordelen af at møde FCM på hjemmebane i deres sidste indbyrdes opgør i sæsonen, og her vil de muligvis kunne afgøre mesterskabet,« lyder det fra Mathias Reimer Larsen, oddssætter hos Danske Spil.

Hos Danske Spil var Brøndby også favoritter til at vinde mesterskabet inden torsdagens opgør mod FCM, til trods for at begge hold lå á point i mesterskabsspillet, men nu hvor de tre points forspring, så er favoritværdigheden forøget. Mens Brøndby-guld altså er sat til 1,25, så er oddset på FC Midtjylland som vinder lige nu sat til 3,75.

Af de to hold er Brøndby i øvrigt også favorit til at vinde The Double - Superligaen og DBU Pokalen. Her er oddset hos Danske Spil nede på 2,50.

Holdet fra Vestegnen spiller næste kamp i superligaens mesterskabsslutspil søndag den 22. april kl. 20 på udebane mod FC Nordsjælland.