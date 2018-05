Brøndby er kæmpe favorit

Langt de fleste fodboldeksperter udråbte på forhånd pokalsemifinalen mellem Brøndby og FC Midtjylland til at være den moralske finale. Og skal man tro spilleselskabet NordicBet, har der været noget om snakken. Efter et dyk i bookmakerens arkiver kan man nemlig konstatere, at Brøndby er den største favorit, NordicBet har udråbt siden firmaets start i år 2002.

»Normalt er mundheldet i fodbold, at finaler altid er 50/50. Under normale omstændigheder havde vi nok også været mere påpasselige i oddssætningen. Silkeborg har dog en kamp for overlevelse mod Lyngby søndag, mens det toptunede Brøndby-mandskab vil gøre alt for at sikre pokalguldet på deres værste fjendes hjemmebane. Sådan som den nuværende sæson er forløbet, er der absolut intet, der tyder på, at Silkeborg kan levere overraskelsen,« siger Thomas Holm, pressechef hos NordicBet.