Brøndbys nummer 7 Emily Betteridge hæver til nummer 5 Trine Kjelstrup. Foto: Flemming Patulski Nielsen Foto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Brøndby er i finalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brøndby er i finalen

Vestegnen - 27. marts 2018 kl. 16:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder behøvede kun de første tre ud af fem mulige semifinalekampe til at spille sig i DM-finalen. Det blev således til tre sejre i træk på henholdsvis 3-0, 3-1 og 3-0.

I den tredje semifinale, som blev spillet på hjemmebane, var Amager Volleyball Klub uden det bid, som de ellers havde udvist i de to første kampe, hvor det først var hen imod slutningen af sættene, at Brøndby fik overtaget, og hvor de i anden kamp vandt et sæt.

Stærkeste våben hos Amager var denne aften deres altid gode serv, som lagde godt pres på Brøndbys modtagelse, men selv om presset var stort, resulterede det kun i to egentlige serveesser og de forholdsvis mange skæve modtagninger, som Brøndby var tvunget ud i, formåede den velspillende hæver, Emily Betteridge at omsætte til nogle ganske pæne hævninger, så Brøndby alligevel formåede at vinde angrebene tilstrækkeligt ofte. En præstation der da også indbragte hende gave fra Grey Matter som bedste spiller.

Amager havde kortvarigt en føring i første sæt, men fra 7-7 tog Brøndby over og kørte sikkert frem til sættets afslutning på 25-17, hvor især Deprece Washington havde en fin afslutning med fire vundne angreb.

Deprece Washington lagde ligeledes grunden til en solid føring i andet sæt, da hun med en stime på seks server bragte sit hold på 7-3. Mette Breuning var, som hun har været flere gange i de seneste kampe, flyvende i centerangrebet. Indskiftede Megan Rosenlund var stabil i markforsvaret og ligeledes indskiftede Kira Sutcliffe, som kom ind midt i sættet, gjorde en god figur i både serv og blokade. Sættet endte som første sæt med 25-17 til Brøndby.

Tredje sæt forløb om muligt endnu bedre end de to foregående. Brøndby kom godt fra start, og der blev skiftet grundigt ud i bestræbelserne på at få hele truppen i aktion inden finaleforløbet starter efter påske.

Det 15-årige hævertalent Tajma Muharemovic kom også ind ved stillingen 13-11. Hendes første opgave var at serve og helt upåvirket af, at det var en finaleplads, der blev spillet om, fyrede hun den ene gode serv af sted efter den anden, og de bolde, der kom retur, satte hun millimeterpræcist op til angriberne, så de kunne vinde bolden, så da hun var færdig med at serve, var der øget til 17-11. Det efterfølgende angreb blev vundet, og det var nu Deprece Washington, som med fire gode server, hvoraf de tre sidste var rene esser, bragte Brøndby på 22-12, inden hun med en servefejl overlod bolden til Amager. Det varede kun kort og kort efter kunne Brøndby i Trine Kjelstrups serv spille sig i finalen med de overbevisende cifre 25-15.

Brøndby møder i finalen Holte IF, der slog Elite Volley Aarhus i tre kampe. Første kamp i finaleserien spilles i Holte lørdag den 7. april.