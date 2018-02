Danske Spil har Brøndby som favoritter til guld.

Brøndby er favorit til guldet

Vestegnen - 10. februar 2018 kl. 12:11

Superligaen i fodbold skydes i gang her i weekenden efter et par måneders vinterpause. Og forude ligger et spændende forår, hvor guldet skal placeres. Her peger Danske Spils oddssættere på Brøndby som favorit til at vinde guldet skarpt forfulgt af F.C. Midtjylland, der aktuelt ligger nr. 1 - og vandt fredag aften.

»Vi har Brøndby som favorit til at vinde mesterskabet til odds 2,00. Og dem vurderer vi som de største favoritter, fordi de allerede i en knald-eller-fald-kamp har slået et stærkt FCK-hold, der på trods af store signings, ikke kunne få bolden ind bag Frederik Rønnow, som Brøndby i øvrigt formåede at holde fast i på trods af bud fra Premier League,« siger Jeppe Helbo Jensen, der er oddssætter i Danske Spil.

Han vil dog ikke helt afskrive F.C. Midtjylland, som blandt andet har fået fat på Erik Sviatchenko, Bubcarr Sanneh og angriberen Artem Dovbyk, men som også har sendt Alexander Sørloth til England og Crystal Palace samt Rasmus Nissen til Ajax Amsterdam.

»På trods af, at F.C. Midtjylland har solgt Alexander Sørloth og Rasmus Nissen, så vurderer vi fortsat, de har et stærkt hold, hvilket odds 2,15 på FCM som mestre også indikerer. De har fået nogle stærke profiler ind, hvor blandt andre Erik Sviatchenko kender klubben indgående,« siger oddssætteren.

Meget er sagt og skrevet om F.C. København i efteråret, og det har mildest taget været et skrækkeligt efterår for københavnerklubben. Men spørger man oddssætterne, så vurderer de, at københavnerne vågner op til dåd i foråret, og kan bide skeer om medaljerne.

»Vi er ret sikre på, at FCK kommer i top 6, og vi forudser, at de går et stort forår i møde, hvor vi egentlig forventer, de gør tæt på rent bord og kommer til at konkurrere om top 3, hvilket odds 2,70 på FCK i Top 3 også indikerer,« siger Jeppe Helbo Jensen.