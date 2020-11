Brøndby er cyklende højdespringer på Vestegnen

Det lokale "Vi cykler til arbejde"-regnestykke er gjort op: I år har i alt 510 kolleger fra virksomheder i Brøndby Kommune forpligtet sig over for sig selv og kollegaerne om at cykle mest muligt til arbejde i september. Og som en af Vestegenens absolutte topscorere, så cyklede de mange deltagere fra Brøndby 87.727 kilometer og sparede dermed miljøet for 21931 kilo CO2.