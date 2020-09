Illustration: Arkitema Architects

Brøndby-boliger i milliardhandel

Vestegnen - 30. september 2020 kl. 11:12 Kontakt redaktionen

Et større boligprojekt i Brøndbys nye bydel Kirkebjerg, er af Casa A/S blevet solgt for over en milliard kroner.

Projektet omfatter 37.440 kvadratmeter boliger. Det er udviklet af Casa A/S, som købte grunden i slutningen af 2019, og som nu sælger projektet videre. Handlen til over en milliard kroner er en af de største af sin art i Danmark i år. Casa A/S skal fortsat stå for opførelsen af projektet.

Byggestart er sat til starten af november, og projektet forventes afleveret nøglefærdigt i starten af 2023.

Boligprojektet på Søndre Ringvej 27 er en del af det nye Kirkebjergområde i Brøndby, hvor Casa A/S også udvikler nabogrunden Søndre Ringvej 33. Casa A/S er en af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling, opførelse og renovering af fast ejendom, og købe

Kirkebjerg skal i de kommende år omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med op mod 2.000 nye boliger. De første boliger forventes at stå færdige i 2021. Der udlægges store, grønne udearealer til gavn og glæde for de kommende beboere samt de omkringliggende naboer.

For at øge det grønne aftryk, vil de fire nye boligkarréer på Søndre Ringvej 27 desuden blive bygget efter DGNB-guld standarderne, der er en certificering af bæredygtigt byggeri. De 463 boliger er tegnet af Arkitema Architects.

De 37.440 kvadratmeter boliger på Søndre Ringvej 27 ligger blot få minutters gang fra Glostrup Station og den nye letbane, som åbner i 2025. Projektet er fordelt på i alt 463 boliger i fire boligkarréer samt et parkeringshus med plads til størstedelen af parkeringspladserne, så der gives plads til mange grønne arealer. Lejlighederne, der alle får altan eller terrasse, varierer i størrelsen fra 2-5 værelser på 60-107 kvadratmeter.

- Transformationen fra gråt erhverv til grønt boligområde kunne ikke ligge nærmere vores hjerter i Casa, og derfor glæder vi os ekstra meget over at udvikle og bygge dette projekt, siger direktør for Casa, Torben Modvig.

Brøndby-projektet er en solid tilføjelse til ejendomsporteføljen hos Bayerische Versorgungskammer, som er et kompetence- og servicecenter for faglige- og offentlige pensionskasser samt Tysklands største statslige pensionsgruppe.