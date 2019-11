Nu kan man hente pakker i Post Nords Collect Shop hos OK Plus i Brøndby Strand. Foto: Henrik Petit Foto: Henrik Petit

Brøndby Strand får ny Post Nord-pakkeudleveringssted

Vestegnen - 19. november 2019 kl. 08:03

I sidste uge åbnede PostNord en ny Collect Shop på tankstationen OK Plus på Gammel Køge Landevej 722 i Brøndby Strand. Her kan man fremover hente sine pakker.

- Jeg er rigtig glad for, at vi åbner endnu en Collect Shop i Brøndby Strand, så borgerne i byen får flere muligheder for at hente deres pakker fra nethandlen. Det er vigtigt for vores kunder, at vi er så tæt på dem som muligt og gør det nemt for dem at hente deres pakker lige når og hvor, det passer dem. Åbningen er derfor rigtig glædelig, og vil være med til at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, siger Tonny Povlsen, distriktschef i PostNord.

I den nye Collect Shop kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i hele butikkens åbningstid, som er hverdage fra kl. 06-22 og lørdag-søndag fra 07-22.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde vores kunder endnu en god service i form af pakkeudlevering for PostNord, og jeg er sikker på, at det vil være en stor gevinst for os selv og vores kunder, siger Henrik Kristensen, der er indehaver af OK Plus i Brøndby Strand.

Collect Shoppen hos OK Plus er ét af de næsten 500 nye udleveringssteder, som PostNord har åbnet i løbet af i år. Når de alle er på plads, vil PostNord tilbyde Danmarks største netværk af udleveringssteder med i alt 2.000 udleveringssteder fordelt over hele landet.