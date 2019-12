Se billedserie Under kunstnavnet OffentLif broderer Lif Rosenkvist de ord og vendinger, som florerer i det offentlige Danmark, og som hun mener kunne trænge til at komme under kærlig behandling med nål og tråd.

Send til din ven. X Artiklen: Broderi med holdninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Broderi med holdninger

Vestegnen - 14. december 2019 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man tænker, at broderi er noget med små broderede blomster i korssting og måske et par opbyggelige ord, så kan man godt tro om igen. Moderne brodøser tager nemlig nålen i den anden hånd og bruger broderiet som talerør for deres holdninger, tanker og ønsker i udstillingen »Edderbroderemig« som vises på Greve Museum frem til 12. januar 2020.

De fleste har nok en erindring om, hvordan et pænt broderi med en velkomst til et hjem hang i et ældre familiemedlems hjem, eller hvordan en broderet klokkestreng med blomster, der omkranser eksempelvis et klogt citat så ud. I udstillingen »Edderbroderemig« møder erindringen om de gamle og pæne broderier med opbyggelige tekster de nye »protestbroderier«, hvor stærke holdninger, alvor, selvironi, humor og politiske kommentarer er velkomne på det broderede lærred.

Udstillingen er skabt i et tæt samarbejde med seks brodøser, som alle jonglerer med sting og ord på en helt særlig måde. Gruppen består af Rikke Lyng, stifter af den danske Facebookgruppe »broderi for sjov - embroidery for fun«, Tonja Rosenblad, gymnasielærer og selvudnævnt »protestbrodøse«, Bettina Andersen, autodidakt brodøse med eget galleri og værksted, Eva mm Engelhardt, tekstilkunstner og stitchtagger også kendt under navnet Etc and the Madness, Ditte Rasmussen, som under navnet dittebeskidte skaber broderier i krydsfeltet mellem kunsthåndværk og design og Lif Rosenkvist, som under navnet OffentLif broderer de ord og citater, der florerer i det offentlige Danmark.

Derudover byder udstillingen på en perlerække af mere end 100 forskellige, udtryksfulde værker skabt af broderientusiaster fra hele landet. Resultatet kan ses på en stor fællesvæg, hvor publikum kan glæde sig til at gå på opdagelse i et hav af broderede tanker og holdninger. Her er det både privatpersoner, efterskoleklasser og tekstilformidlere, der har bidraget med broderier, hvor emner som miljø, minimumsnormeringer i daginstitutioner, politik, etik og meget andet er kommet under kærlig behandling med nål og tråd.

Ved siden af fællesvæggen har en gruppe, der kalder sig for SFO Sofie også erobret lidt plads til både t-shirts med slogans, nejhuer og broderede billeder. Flere kender SFO Sofie fra de sociale medier, som en fiktiv tegnet og satirisk karakter. Hun er pædagog i skolereformens malstrøm. Med sig i malstrømmen har hun blandt andet børnene, forældrene, kollegaerne, skoleledelsen og kommunen. Og så kan hun forresten godt lide at brodere.

Udstillingen vises på Greve Museum, Bækgårdsvej 9 i Greve. Man kan læse mere på www.grevemuseum.dk