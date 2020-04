Brian arrangerer støttekoncert i sit eget hjem

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg selv er tidligere alkoholiker. Jeg synes, at konceptet omkring Blå Kors er noget af det mest fantastiske, der er. Det er meget bredt, fordi der også er hjælp til børnene. En organisation, der gør så meget for folk. Det varmer mit hjerte og det vil jeg gerne støtte, siger Brian Christensen.

- Vi skal hjælpe dem, der har det hårdt. Vi skal være der for hinanden. Derfor vil jeg gerne sætte himmel og hav i bevægelse for at skabe lidt larm. Specielt i de her tider, hvor der sidder nogen mennesker derude og er lost, og i en tid, hvor jeg ved, at Blå Kors er presset, fordi deres genbrugsbutikker bløder, siger Brian Christensen og hentyder til, at alle Blå Kors' 53 butikker har været lukket i over en måned.