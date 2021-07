Se billedserie Der er afsat penge til en BRT-buslinje fra Avedøre Holme mod Gladsaxe. Den skal køre langs Avedøre Havnevej og Tårnvej.

Bredere motorveje, mindre støj og mere kollektiv trafik

Vestegnen - 04. juli 2021 kl. 18:11 Af Peter Erlitz

Der er gode nyheder til borgerne på Vestegnen i den store trafikaftale, som netop er indgået. Minister kalder det for en fantastisk dag for Vestegnen.

Allerede i 2022 går man i gang med en række støjskærmsprojekter langs motorvejene på Vestegnen.

Der er afsat 75 millioner til støjbekæmpelse langs Motorring 3 i Rødovre omkring Nørregårdsvej. Der er afsat 55,9 millioner kroner til støjbekæmpelse langs Holbækmotorvejen i Vallensbæk ved Vallensbækvej, og der er afsat 28,3 millioner kroner til støjbekæmpelse langs Holbækmotorvejen i Brøndby ved Bygaden.

Beboerne langs med Amagermotorvejen i Hvidovre kan også se frem til mindre støj, i forbindelse med, at Amagermotorvejen skal udvides som en del af Holmene-projektet. De må dog vente flere år, idet projektet først igangsættes i 2024 med et samlet budget på godt 1,7 milliarder kroner.

Projektet indebærer blandt andet, at Amagermotorvejen udbygges til otte spor ved inddragelse af nødsporene, og at den nuværende motorvej suppleres med parallelle fordelingsveje á to kørespor i begge retninger på strækningen mellem motorvejskryds Avedøre og Kalvebodbroerne.

Som led i projektet opsættes cirka otte kilometer støjskærme - herunder ved Hvidovre Strandvej/Mågevej i Hvidovre - hvilket vil reducere antallet af støjbelastede boliger væsentligt.

Indsats mod trafikstøj Trafikaftalen indeholder en samlet pulje til støjbekæmpelse på tre milliarder kroner frem til 2035. Dermed vil der være mulighed for, at endnu flere borgere på Vestegnen kan se frem til mindre trafikstøj. Med i aftalen er i øvrigt en beslutning om, at nu kan kommuner få mulighed for at medfinansiere støjskærmsprojekter, hvis de selv ønsker det.

Der er afsat penge til en udvidelse af Motorring 3 gennem Vestegnen, blandt andet ved at inddrage nødspor til kørsel. Projektet skal igangsættes i 2023.

Motorring 3 forløber tæt forbi boligområder, som udsættes for støj væsentligt over de vejledende støjgrænser. Der igangsættes derfor en undersøgelse, hvor mulighederne for at reducere støjen vil blive undersøgt dybgående. Når undersøgelsen er gennemført, vil der kunne indgå støjreducerende foranstaltninger i en samlet løsning for kapacitetsudvidelsen.

Som et led i indsatsen mod trafikstøj fra bynære motorveje vil der desuden blive etableret en forsøgsordning med »støj-stærekasser« på Motorring 3.

Idéen er at holde farten - og dermed støjen - nede. Hvis forsøget med »støj-stærekasser« bliver en succes, vil der også blive opsat støj-stærekasser på Køge Bugt-motorvejen ved Vallensbæk.

Projektet har en skønnet totaludgift på 315 millioner kroner.

Foruden udvidelsen af Amagermotorvejen og Motorring 3, så skal der også ske en udvidelse af Motorring 4 på en cirka tre kilometer lang stækning mellem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk med to ekstra vognbaner. Der udvides således fra fire til seks spor mellem motorvejskryds Ishøj og Ishøj Stationsvej, og der udvides fra

seks til otte spor mellem Ishøj Stationsvej og motorvejskryds Vallensbæk.

Projektet vil koste 561 millioner kroner og skal igangsættes i 2026.

S-tog får metrodrift Der bliver i den nye trafikaftale investeret massivt i den kollektive trafik.

Et af de helt store projekter er at overgå til metrodrift på S-banen.

Den næste generation af S-tog, som skal afløse de eksisterende S-tog ved udgangen af 2020'erne, kan ved brug af det nye signalsystem blive automatiske, som man kender det fra metroen i hovedstaden. Metrodrift skaber grundlag for flere afgange, så man ligesom i metroen ikke behøver en køreplan.

DSB skal stå for omlægningen til metrodrift på S-banen. Udrulningen af de nye, automatiserede S-tog sker strækningsvis over en ti-årig periode med forventet start i 2029. Forud for dette forbereder DSB projektet.

Får hurtige busser Et helt stort ønske i både Hvidovre og Rødovre - metro - er ikke blevet opfyldt i trafikaftalen, og der er heller ikke lagt op til en udvidelse af letbanen.

Til gengæld er der afsat penge til en såkaldt BRT-buslinje mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads - der er tale om en opgradering af buslinje 200S.

Staten vil investere 525 millioner kroner i projektet, der skal igangsættes i 2026.

BRT 200S skal gå fra Jernholmen på Avedøre Holme i Hvidovre og til Gladsaxe Trafikplads, først og fremmest langs Avedøre Havnevej i Hvidovre og Tårnvej i Rødovre.

BRT betyder Bus Rapid Transit, og det er en løsning, hvor busserne kører i deres helt egen bane, og dermed ikke er påvirket af trængsel på vejene. Det er også tanken, at de hurtige busser bliver prioriteret i næsten alle lysregulerede vejkryds. Det betyder, at busserne kommer frem til tiden, og at rejsetiden bliver kortere for passagererne. I dag er buslinje 200S påvirket negativt af den tætte trafik, og en opgradering til BRT vil derfor give et vigtigt løft for passagererne.

Desuden er stationer og busser i en højere standard og med mere komfort. BRT-bussen kan sammenlignes med en letbane målt på kvalitet, rejsetid og rettidighed.

Der er i trafikaftalen afsat 433 millioner kroner til anlæg af fjern- og regionaltogs-perroner på Glostrup Station. Det vil for alvor gøre Glostrup til et kæmpe knudepunkt for den kollektive trafik med alt fra busser, letbane, S-tog og altså også fjern- og regionaltog.

Projektet vil dog først blive igangsat i 2026 - året efter det første letbanetog efter planen skal køre.

Fantastisk dag for Vestegnen Skatteminister Morten Bødskov, der er valgt på Vestegnen og selv bor i Rødovre, er meget tilfreds med den nye trafikplan, som blev præsenteret mandag formiddag.

- Det er en fantastisk dag for Vestegnen. Aldrig tidligere har der været så meget Vestegn i en trafikplan. Der er tale om et meget stort løft af den kollektive trafik, og vi får nu en meget stærkere indsats mod trafikstøj, fremhæver Morten Bødskov.

Han peger på, at Vestegnen specifikt er nævnt i forbindelse med flere af projekterne mod trafikstøj.

Morten Bødskov fremhæver også, at der nu kommer en udvidelse af Amagermotorvejen, der er tænkt sammen med Holmene-projektet ud for Avedøre Holme. I denne motorvejsudvidelse indgår også et støjskærmsprojekt langs Amagermotorvejen i Hvidovre.

- Jeg synes, at vi på Vestegnen har grund til at være rigtig godt tilfredse med trafikplanen, lyder konklusionen fra Morten Bødskov.