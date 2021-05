Brandmænd får vigtig viden i tomt højhus

- At slukke brand i et højhus giver nogle særlige udfordringer, og det er ikke noget, vi normalt har mulighed for at øve i et højhus med beboere. Så det er fantastisk, at vi har den mulighed i det tomme højhus i Brøndby Strand, hvor det ikke gør noget, at vi gi'r den gas med vand og skum, siger Michael Møller, vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab.