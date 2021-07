Se billedserie Bo Arleth fra Brøndby sælger nu sin gamle brandbil. Foto: DBA Guide

Send til din ven. X Artiklen: Brandbilen har slukket brande i New York - nu er den til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandbilen har slukket brande i New York - nu er den til salg

Vestegnen - 08. juli 2021 kl. 19:29 Kontakt redaktionen

Hvis du er interesseret i gamle biler med originale detaljer og inventar, er brandbilen her måske noget. Den er lige nu til salg på DBA og er ikke en hvilken som helst gammel bil. Det er en veteran-brandbil, og den har rykket ud til brande i en helt særlig by.

Brandbilen er en erfaren én af slagsen, den har nemlig mange år på bagen. Faktisk er den røde bil fra 1964 og er dermed over 50 år gammel. Det skriver DBA Guide.

Det er 41-årige Bo Arleth fra Brøndby, der sælger DBAs dyreste brandbil.

Bruges som partybus Brandbilen har, siden den gik på pension, dog gennemgået noget af en forvandling, så den i dag har en lidt anden funktion. I dag bliver den flotte, røde brandbil brugt til festglade unge og gamle, der vil have slukket tørsten.

Hvis du er til gamle biler, og du ikke er bange for at få opmærksomhed og nysgerrige blikke, når du kommer kørende, eller hvis du ville elske at køre rundt med festglade mennesker, kan det være, du skal være den nye ejer af den charmerende brandbil.

Originale detaljer bevaret Selvom brandbilen er forvandlet til en partybus, er der blevet taget hånd om den originale ånd i bilen. Mange af de oprindelige dele og detaljer er nemlig godt bevaret. Foran på bussen ligger den originale brandslange fra 1964, ved siden af pryder det gamle horn, som også kan give en god lyd, som du måske kender fra gamle film.

De gamle dele er ikke nemme at erstatte, derfor er Bo også lidt øm overfor dem. Eksempelvis er de originale sidespejle nogle, han gerne vil passe ekstra godt på.

- Enhver kan jo se, at det er ikke sådan, man ville lave et spejl i dag. Jeg ved ikke, hvor jeg skal få et nyt, hvis det går i stykker, siger Bo.

Hvad koster den? Den flotte, røde brandbil taler for sig selv. Den har alverdens gamle detaljer, der gør den helt unik. Og så er bilen den dyreste brandbil til salg på DBA. Det i sig selv gør den måske også ekstra speciel.

Hvor meget skal du slippe for den gamle brandbil fra 60'erne?

- Hvis du brænder for at få din egen brandbil, eller du bare har en lille brandmand i maven, har du nu muligheden. 300.000 kr., så er den din, siger Bo.

Bo selv har brugt bilen til at køre glade studenter rundt hver eneste sommer. Han skriver i salgsopslaget, at bilen er klar til at komme ud og køre, da den er nysynet.

Kører stadig fint Brandbilen har ikke bare de gamle dele godt bevaret, faktisk kører den upåklageligt, og de oprindelige dele i bilen tjener stadig deres funktion. Akkurat som tilbage i 60'erne.

Hvis du vil se, hvad temperaturen eller trykket er, skal du blot kigge på de gamle ure, trykmålere og termometre uden på brandbilen. Også inde i bilens førerhus virker tingene, som de skal. Her er hele instrumentbrættet også det originale.

Udover dét kører bilen helt, som den skal, siger Bo. Du styrer med det rat, brandmændene styrede med tilbage, da de kørte rundt i gaderne og slukkede brande, og du skifter gear med den oprindelige gearstang.

7,4 liters V8'er - Motoren er en 7,4 liters V8'er og den kører fantastisk. Den brøler, den buldrer og den brager, fortæller Bo Arleth.

En anden sjov detalje ved bilen er, at da den blev produceret, brugte fabrikken rester af brandslangen til at lave dørstoppere til dørene på bilen.

Det viser, at slangen er så slidstærk, at når de travle brandmænd smækkede døren op for at komme ud og slukke brande, var det altså brandslangen, der forhindrede døren i at smække op i bilen. Denne detalje er også stadig at finde på Bos brandbil.

Brandslukker i New York Brandbilen har ikke bare kørt afsted i en hvilken som helst by. Den har tjent sit formål som brandslukker i New York. På de røde lædersæder, som i øvrigt også er originalt inventar, har heltene fra The big Apple nemlig kørt ud for at slukke brande i de kendte gader og avenuer.

- Lige præcis i de her sæder har der faktisk siddet rigtige brandmænd. Med stor stålhjelm og brandsikkert tøj har de kørt her, mens de bumlede og buldrede afsted igennem New Yorks gader. Det, synes jeg, faktisk er lidt sjovt, fortæller Bo.

Sluk tørsten i en vandtank I dag er brandbilen ikke funktionsdygtig til at slukke brande mere, men den har altså fået sit andet liv som partybus, som lejes ud til alverdens arrangementer.

Den nye ejer af brandbilen kan få lov til at holde fester i, hvad der i gamle dage var brandbilens vandtank. Dengang blev tanken brugt, så brandmændene ikke afhang af at tilslutte deres slanger til brandhaner rundt om i byen. De havde vand med i tanken. Dermed kan gæsterne til de kommende fester altså også få en lille historie med, når de drikker og fester i den gamle vandtank.

Brandbilen kan ses her:

https://www.dba.dk/andet-international-aarg/id-1080617630/