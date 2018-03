Brand under kontrol

Vestegnens Politi skriver søndag morgen på Twitter, at de sammen med brandvæsen og ambulance er ude til en brand i Kanalens Kvarter i Albertslund.

Politiet oplyser, at branden er under kontrol, og at ingen beboere er evakueret.

Samtidig beder de forbipasserende i området om at respektere evt. afspærring på stedet.