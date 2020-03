Brand på bosted: Stearinlys antændte gardin

Hovedstadens Beredskab, Vestegnens Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab rykkede sent fredag aften massivt ud til et bosted på Brøndbyøstervej i Brøndby efter en melding om brand på stedet.

Ingen personer kom noget til, og skaderne var i øvrigt meget begrænset, oplyser Vestegnens Politi.

Brandmeldingen kom klokken 23.03 fredag aften. Ifølge politiet var der tale om et stearinlys i et bryggers, der havde antændt et gardin, som gik op i flammer. Beredskabet var dog hurtig til at slukke ilden.