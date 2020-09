Brand i udhus: Røg er sundhedsskadelig

Der er fredag aften udbrudt brand i et udhus på Hvissingevej i Glostrup.

Vestegnens Politi opfordrer til at undgå ophold i brandrøgen, som er sundhedsskadelig. Det skyldes, at der angiveligt er asbest i bygningen.

Ingen personer er kommet noget til.

Anmeldelsen kom kort før klokken 21.40. Både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi er til stede.

Den vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab oplyser, at da man kom frem til brandstedet, var bygningen overtændt. Det er dog lykkedes at få branden under kontrol, og begrænse ilden til selve udhuset.

Der er tale om en tom bygning.

Klokken 22.30 er meldingen fra Hovedstadens Beredskab, at man har styr på brandslukningen, og at man vil være på stedet et par timer fremover.