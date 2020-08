Brand i nedlagt skole er slukket: Ingen personskade

Hovedstadens Beredskab var til stede ved en større brand på en nedlagt skole i Hvidovre.

Det meddelte beredskabet på Twitter.

- #Hberedskab er lige mødt med en større udrykning efter melding om brand i en nedlagt skole Hvidovre Enghavevej. Pt ikke yderligere. Opdateres, lyder det på Twitter.

Vagthavende bekræfter, at man er til stede til en brand på hjørnet af Hvidovre Enghavevej og Hvidovrevej, men har pt ikke yderligere oplysninger.

Der kan være tale om Strandmarkens Fritidscenter, der er på en nedlagt folkeskole, der fungerede som skole indtil 1977.

Der var dog ikke nogen større brand alligevel, for kort tid efter brandvæsnet nåede frem, var branden, der var opstået i en elinstatllation slukket, oplyste beredskabet på Twitter.

- Indsatslederen meddeler at branden (i elinstallation) nu er slukket og under kontrol. Man er igang med at ventilere lokalerne for røg. Pt ingen melding om personskade, lyder det på Twitter fra Hovedstadens Beredskab.