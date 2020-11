Brand i lejlighed: Beboere må genhuses

En familie på Gildbrovej i Ishøj må genhuses, efter der fredag aften udbrød brand i deres lejlighed.

Anmeldelsen kom klokken 22.42. Beredskab 4K rykkede til stedet fra stationerne i Greve og Taastrup sammen med Vestegnens Politi, og sent fredag aften bliver der stadig arbejdet på stedet. Beredskabet fik dog hurtigt ilden under kontrol, og ingen andre lejligheder blev direkte berørt.

Branden opstod i lejlighedens køkken og spredte sig til andre rum i lejligheden, der har fået kraftige sod- og brandskader.

Vagtchef hos Vestegnens Politi, Lars Guldborg oplyser, at tre beboere fra lejligheden er kørt til kontrol for røgforgiftning, men at de ikke er kommet alvorligt til skade.

Det har endnu ikke været muligt at fastslå den præcise brandårsag.